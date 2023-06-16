AI 建设者
AI 建设者优势
Cognizant 树立了“AI 建设者公司”的标杆，并率先向市场推出这一理念 — 从简单的集成转向构建注入上下文的平台、智能体发展之旅、工具与模型，将 AI 的潜力转化为企业真实的生产力。
企业正应对前所未有的复杂局面
- 以人类与“数字化员工”重塑商业模式
- 重构软件开发流程
- 拥抱高风险、概率性的智能体发展周期
- 向 AI 原生架构转型，赋能灵活多变的商业模式
我们的“AI 建设者”路径助您更快实现 AI 价值的大规模落地。
研发驱动的创新
我们的 AI 实验室致力于推动突破性研究，并将其转化为智能化方案、平台及真实的影响力。我们将屡获殊荣的专利技术直接嵌入到所构建的系统中，为客户提供独特价值。
定义 AI 建设者类别
在 20 世纪 90 年代，Cognizant 并非系统集成商。我们构建系统并促成结果，助力客户增长。企业级软件时代的到来将价值转移到了拥有产品的软件公司手中，而我们则转型成为集成商。
然而，全新的 AI 能力再次改变了这一等式。基于规则、可重复、适用于现成应用场景的确定性软件，已让位给“软件 2.0”：概率性、与上下文相关，且天然采用定制方式。在 AI 世界中，系统比以往更重要。这要求具备治理、上下文智能和审计能力，以交付客户及其用户可以信赖的企业级成果。
强化 AI 建设者路径的核心要素
示例：支持智能体旅程的行业 AI 技术栈
主要痛点
KYC 延误、合规负担、欺诈损失、手动监管报告
流程重塑与 AI 建设者技术栈
- KYC 与合规智能体
- 支持欺诈检测的 Neuro AI
- 涵盖上下文工程的监管事务推理
- 融合人机协同监督机制的内置审计追踪
成果
- KYC 周期速度加快 50%
- 首次审批通过率从 20% 提高至 80%
主要痛点
诊断支持负担、申诉事务延误、行政开销、患者就医差距
流程重塑与 AI 建设者技术栈
- 用于辅助诊断的多模态智能体
- 呼叫中心智能体化（面向捐赠者、患者）
- 医疗账单与理赔 AI 智能体
- 申诉处理自动化
成果
- 90%+ 分流准确率
- 75% 的人才实现重新部署
- 接近于零的放弃率
主要痛点
订单管理延迟、库存不够精准、履单速度慢、客服处理能力不足
流程重塑与 AI 建设者技术栈
- 利用 AI 智能体实现智能拣货路径规划
- 通过 Agentforce 进行订单管理
- 数字化销售智能体（负责入站咨询与外呼联络）
- 具备上下文感知能力的 AI 产品替代方案
成果
- 履单速度加快 20–45%
- 订单响应时间从 5 天缩短为 90 秒
您知道吗？为什么变革性技术在爆发前往往会经历缓慢的扩散期？
变革性技术只有深度嵌入到企业的运作方式中，才能真正发挥影响力。
未来属于 AI 构筑的企业
一直以来，我们凭借对关键技术变革的敏锐洞察，以及迅速开发创新产品与服务的敏捷行动力，赢得了行业盛誉。我们始终致力于帮助客户成功转型，并保持不可替代的市场竞争力。作为 AI 建设者，我们为企业提供响应迅捷的创新，助力他们保持领先地位。