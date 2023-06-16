智能体时代改变了一切 自主 AI 带来了自数字化以来，企业转型的最大机遇；它消除了“智能容量”这一瓶颈约束，赋能组织去追求此前触不可及的机会。 成功利用这一技术的公司将在规模和速度上实现质的飞跃；而未能做到的公司将发现自己处于结构性劣势，只能以有限的带宽与拥有规模化智能体能力的对手竞争。 然而，若要实现规模化的价值落地，必须重塑流程与工作流，并将 AI 的强大力量转化为可控、可审计且可扩展的运营能力。