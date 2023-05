Le succès de votre stratégie digitale repose sur votre capacité à fournir régulièrement des logiciels rapides et fiables.

Votre avantage concurrentiel tient à votre capacité à créer des logiciels de qualité en utilisant un processus de test des performances optimisé. La méthode Agile et le DevOps font partie de la solution. Neotys a investi environ 15 années de développement dans NeoLoad, la plateforme de test des performances conçue pour accélérer les processus agiles et DevOps. Cette plateforme a été construite par des ingénieurs qui ont compris que pour atteindre leur objectif d'adoption agile, ils devaient créer un produit qui facilite les tests de charge et de performances supérieurs, et ce de manière continue. Résultat : création de test et entretien jusqu'à 10 fois plus rapide avec NeoLoad.

Depuis 2012, nous nouons une relation solide avec Cognizant, avec plus de 100 ingénieurs certifiés NeoLoad répartis stratégiquement à travers le monde, dans les bureaux Cognizant. Notre partenariat a joué un rôle déterminant dans les initiatives de mise sur le marché, les collaborations produits/services, les habilitations, ainsi que les accords sur les prix et les accords de licences. Ensemble, nous vous apportons la performance, l'innovation et l'avantage stratégique dont vous avez besoin pour grandir en tout confiance.