Services d'infrastructure IT

Intégrez le numérique

Relier départements et groupes

À mesure que le volume et le débit des données et des interactions augmentent, les départements et les équipes de votre entreprise doivent être intégrés. La gestion des services et l’intelligence artificielle (IA) doivent être mises en place pour offrir des services fluides et intelligents.

Cognizant peut contribuer à renforcer les points d'intégration à l'échelle de l'ensemble de votre structure. Nous proposons une gestion des services de nouvelle génération et des plateformes spécialement conçues pour les secteurs de la santé, des services financiers et des assurances. Nous proposons également des services d'automatisation et d'IA, d'intégration et de gestion des services (SIAM), de DevOps, et des services de respect des normes en matière de risque/conformité/réglementation.