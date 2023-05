Pour réussir au XXIe siècle, les dirigeants d'entreprise doivent maîtriser les données.

Qlik aide les entreprises du monde entier à se développer plus vite, à travailler de manière plus efficace et à ouvrir la voie avec une solution de bout-en-bout permettant de tirer le meilleur parti des données. La plateforme Qlik est la seule plateforme du marché permettant une exploration ouverte et motivée par la curiosité. Elle donne à chacun, quel que soit son niveau de compétence, la capacité de faire de vraies découvertes qui conduisent à de vrais résultats et à des changements révolutionnaires.

En tant que partenaires stratégiques mondiaux, Qlik et Cognizant ont pour mission commune de proposer des solutions avancées de business intelligence et d'analyse, de détection des données, de visualisation et de mobilité aux clients des différents secteurs. Cognizant et Qlik collaborent sur des missions de validation de principe et d'offre de solutions. Ensemble, nous permettons à nos clients de repenser l'entreprise et l'informatique à l'aide du cloud, des analyses Big Data et des technologies mobiles émergentes.