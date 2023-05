Services de processus métiers

Développer de nouvelles opportunités Aujourd'hui, les fabricants sont mis au défi d'augmenter l'efficacité et la rapidité, de créer des opérations plus intelligentes et d'améliorer l'exécution des commandes. Pour réussir dans un environnement en constante évolution, les fabricants doivent adapter les plateformes numériques à l'automatisation et à l'IA afin d'accélérer la production. En associant son expertise du secteur et du domaine, Cognizant unifie l'écosystème de fabrication pour créer des opérations efficaces, intelligentes et agiles. Soutenus par des services gérés rentables, nous travaillons en collaboration avec les fabricants pour créer et fournir des produits de manière efficace. En se focalisant sur des expériences clients innovantes, Cognizant noue des partenariats pour s'assurer que les fabricants tirent parti des opportunités de cross-selling et d'upselling, permettant d'augmenter la rentabilité et d'améliorer la satisfaction client.