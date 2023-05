Assurance IARD

Envisagez de nouveaux modèles économiques grâce aux technologies numériques

Qui en a besoin ?

Les assureurs qui souhaitent :

Accélérez les résultats grâce à l’innovation rapide



combler l’écart de temps entre l’émergence d’une idée et sa mise en œuvre ;

utiliser des technologies émergentes pour naviguer dans le monde de demain.

Nos services

En tant que branche innovation du pôle assurance de Cognizant, nous aidons les compagnies d’assurance à innover rapidement grâce à une approche en trois points :

1. Envisagez : identifier de nouvelles opportunités basées sur des scénarios futurs possibles, les technologies émergentes et des modèles économiques disruptifs. La conception et l'identification des opportunités prend généralement deux à quatre semaines, en utilisant les outils suivants :

Future State Scenarios : encouragent les chefs d’entreprise comme vous à recueillir une liste de scénarios futurs intentionnellement extrêmes et à établir une liste des priorités métiers communes en fonction de ces scénarios.

Insurance Navigator : aide à identifier les opportunités d'innovation au croisement de la technologie exponentielle et des disruptions du modèle économique. Cet outil montre comment le secteur de l'assurance évolue à l'échelle mondiale et aide à identifier les opportunités d'innovation.

2. Expérimentez : accédez à notre référentiel de scénarios et de modèles pour accélérer les concepts. Suivez un processus de prototypage structuré à l'aide du développement de produit agile et travaillez avec nos ingénieurs full-stack et nos spécialistes en technologie pour créer des solutions. Cette phase de création des prototypes prend six à huit semaines.

Développez tirez parti des environnements informatiques prêts à l'emploi basés sur des ressources évolutives et des partenariats intégrés à l'environnement d'application. Mesurez le taux d'adoption des clients ainsi que le ROI du pilote à la production.