Gestion de fortune

Moderniser vos plateformes opérationnelles centrales est une première étape indispensable dans la transformation digitale. Vous recevrez une meilleure prise en charge des décisions pour le front office et les fonctions telles que le crédit, la conformité et les risques. Améliorez vos taux de STP (traitements en flux tendu) et votre efficacité opérationnelle. Plus important encore, le circuit d’approvisionnement des données rationalisé et enrichi constitue le fondement de la transformation de l’expérience des clients et des conseillers, ainsi que de l’exploitation des analyses et de l’IA.

Cognizant Core Platform Modernization inclut les fonctions suivantes :