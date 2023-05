À une époque où les choix et réglementations se mutliplient, exigez de vos services financiers qu'ils créent plus de valeur.

Comme vous, tous nos clients (entreprises, institutions et distributeurs) attendent plus d'agilité et d'innovation, une meilleure intégration et une sécurité renforcée. Nous proposons un logiciel flexible et doté de composants permettant à nos clients de mettre progressivement à niveau leurs systèmes existants au moyen d'interfaces ouvertes. Finastra croit en des relations durables ; nous faisons toujours de nos clients (et leurs clients) notre priorité, en agissant en tant que conseiller de confiance pour la transformation. Cognizant est notre partenaire intégrateur de systèmes mondial de confiance. Il propose des services d'intégration de systèmes complets, du conseil à la mise en œuvre, en passant par les mises à niveau, la migration des données, les tests, la formation et l'assistance, afin d'aider les banques à amorcer leur transformation numérique.