Gérez et protégez l'activité du réseau

Microsoft Windows est le système d'exploitation pour PC le plus populaire au monde. Conçu pour la productivité moderne au travail, Windows offre des fonctions de mobilité et de sécurité qui simplifient la gestion informatique et aident les travailleurs hybrides ou distants à respecter les règles de conformité et à interagir avec leurs collègues.

Associé à Intune pour la gestion des appareils mobiles et des applications, Windows est encore plus puissant et précieux pour les entreprises. Intune aide à gérer et à protéger vos appareils, en permettant aux administrateurs de sécuriser, configurer, suivre et supprimer les applications et les données des appareils à distance. Répondez aux exigences de conformité changeantes grâce à la large gamme de contrôles d'accès d'Intune.