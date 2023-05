Notre plateforme One Order Management prédéfinie Sterling OMS d'IBM avec des intégrations comprenant des plateformes et des marchés d'e-commerce de pointe, des fournisseurs de paiements et de transporteurs, afin que les distributeurs et les organisations de biens de consommation puissent être opérationnels en seulement quelques mois. Avec pour but une gestion des commandes de classe mondiale, Cognizant One Order Management offre une visibilité des stocks sur l'ensemble de la chaîne logistique, un suivi complet du cycle de vie des tableaux de bord avec des analyses en temps réel, le tout pour un coût jusqu'à 30 % inférieur aux systèmes traditionnels.