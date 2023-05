Le Google Business Group de Cognizant accélère la transformation cloud, optimise les expériences et améliore les résultats des clients.

Notre approche sectorielle, notre investissement continu dans l'innovation, le perfectionnement constant de nos talents numériques et nos services de pointe permettent de résoudre les problèmes des entreprises sur l'infrastructure évolutive et sécurisée de Google Cloud, qui protége la pertinence de l'entreprise, améliore l'expérience client, offre des avantages à court terme et crée une réelle de valeur pour l'entreprise.

Nous allions culture, talents et technologie appropriés tout en libérant le potentiel de l'innovation et en y investissant.

Notre expertise et notre héritage en matière de données, d'IA et de services de modernisation, combinés aux références de Google Cloud en matière de deep data, permettent la cocréation de stratégies et d'offres sectorielles qui stimulent les résultats de l'entreprise et l'innovation continue pour les succès futurs.