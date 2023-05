Alors que notre manière de vivre et de travailler évolue, et que la technologie devient de plus en plus complexe, l'entreprise est plus que jamais sous pression. Elle doit désormais faire preuve d'anticipation et de proactivité pour façonner son propre avenir.

Cisco façonne les technologies des entreprises en réseau et assure le fonctionnement d'internet depuis 1984. Depuis 2016, Cognizant et Cisco travaillent main dans la main pour offrir des services et une assistance de classe mondiale pour les technologies sur lesquelles nos clients communs comptent. Il s'agit d'un partenariat à 360 degrés : nous travaillons et créons ensemble, en investissant dans des initiatives conjointes qui allient les forces des deux entreprises, dans le but de fournir un meilleur service pour de grandes entreprises comme la vôtre. Entre les technologies Cisco et les services Cognizant, notre partenariat apporte une expertise approfondie et une vaste expérience dans l'ensemble des marchés verticaux pour vous aider à préparer votre entreprise à l’ère du numérique et à façonner l’avenir de votre entreprise comme vous l’entendez.