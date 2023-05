Concevez et diffusez des contenus attrayants aux moments décisifs grâce à des solutions métiers axées sur l'expérience.

Ensemble, Cognizant et Adobe contribuent à la réussite des entreprises en concevant et mettant en œuvre des expériences exceptionnelles. En s'appuyant sur les plus grands services d'assistance numérique de leur catégorie, Cognizant apporte vision et anticipation, stratégie et design, ainsi qu'une expertise en matière de mise en œuvre technologique, pour offrir aujourd'hui les expériences de demain. Nos offres d'expérience connectée avec Adobe couvrent l'ensemble du cycle de vie du client dans tous les secteurs.

En associant les meilleurs outils de relation client digitale basés sur le cloud avec les connaissances sectorielles et l'expertise en intégration de Cognizant, vous pouvez améliorer vos stratégies marketing digitales et d'expérience client pour offrir un contenu percutant, au bon public, au bon endroit et au bon moment. Cognizant et Adobe exploitent les données clients à l'aide de ces outils pour en tirer des informations permettant de créer des campagnes de marque et un engagement forts.