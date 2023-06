Optimisez vos opérations de terrain

Cognizant a la réputation de fournir des solutions d'ingénierie et de développement sur le terrain innovantes et axées sur le client, qui aident les clients upstream à opérer plus efficacement. Nos solutions permettent de réduire le temps de mise en production et les heures de travail des ingénieurs. Elles permettent également d'améliorer l'automatisation et l'optimisation, de l'évaluation de concept à l'ingénierie de base (FEED), en passant par l'ingénierie détaillée, la fabrication et la mise en service des actifs.

Les services intelligents d'ingénierie et de développement sur le terrain aident les clients à minimiser le coût global des projets et les aspects manuels de la collaboration interdisciplinaire grâce à des outils et des services d'aide nouvelle génération en matière d'ingénierie et de projets d'investissement. Nos offres comprennent plusieurs facettes :