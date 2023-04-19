Passer au contenu principal Skip to footer
Une révolution s'annonce dans la manière et la matière à enseigner, et même la manière d'apprendre.

L'avantage ? Des opportunités émergentes pour les établissements d'éducation de pérenniser leurs entreprises bénéficiaires d'expériences d'apprentissage soigneusement sélectionnées qui s'appuient sur la technologie éducative et les solutions IT. Ainsi, les apprenants se sentent d'autant plus valorisés.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Apprentissage prêt à l'IA avec Pearson

Pearson et Cognizant s'associent pour favoriser l'apprentissage basé sur l'IA et la préparation de la main-d'œuvre à l'avenir.

En savoir plus
Un groupe de collègues souriants.

Les forces à l'origine des changements fondamentaux

Inscriptions en baisse

En raison des mutations démographiques, les effectifs universitaires sont en chute libre en Amérique du Nord et dans l'UE. Certains pays voient plus de femmes que d'hommes terminer leurs études supérieures. Les solutions universitaires peuvent contribuer à relever ces défis en optimisant l'expérience d'apprentissage et en attirant une population étudiante plus diverse.

Une étudiante assise au sol travaille sur un ordinateur portable.
Barrières tarifaires et de ROI

Les barrières tarifaires et de ROI sont des facteurs déterminants de cette baisse d'effectifs. Un sondage montre que les Américains portent moins de crédit à l'éducation supérieure. Les solutions de technologie éducative offrent des opportunités d'optimisation des coûts et de concrétisation des retours sur investissement dans l'éducation, ce qui contribue à l'abaissement de ces barrières.

Entrée d'un bâtiment
Forte demande de reconversion

La demande élevée de reconversion et de reprise d'études est suscitée par l'évolution de la nature du travail. Le WEF prédit que 54 % des salariés devront se reconvertir d'ici 2030. Les solutions technologiques d'éducation supérieure jouent un rôle crucial dans l'avènement d'opportunités d'apprentissage flexibles et accessibles afin de répondre à cette demande de reconversion.

Un homme âgé assis dans une salle de classe.
Technologie évolutive

L'évolution technologique change les manières d'instruire, d'apprendre et de tester, ce qui abaisse également des barrières historiques. Les solutions d'IT éducatives permettent aux institutions de s'adapter à ces avancées technologiques et d'améliorer la transmission ainsi que les évaluations.

Une femme assise au sol travaille sur son ordinateur portable.
Ceux qui s'invitent dans l'enseignement

Les acteurs hors éducation lancent des programmes de formation et développent de nouvelles technologies, des évaluations et des programmes de certification. Les solutions de technologie d'éducation et IT peuvent aider les établissements éducatifs traditionnels à rester compétitifs dans ce paysage en évolution en favorisant l'innovation et la collaboration avec ces acteurs émergents.

Un bateau en papier rouge vogue à contre-sens d'un groupe de bateaux en papier bleu.
Focus sur la santé mentale

Les établissements et les employeurs se tiennent en première ligne des discussions sur la santé mentale et le bien-être au travail. Ils font tous les efforts du monde pour publier des programmes. Les solutions de technologie éducative peuvent intégrer des ressources sur la santé mentale et le bien-être au travail dans les plateformes de formation, favorisant ainsi un environnement d'apprentissage bienveillant et stimulant.

Des hommes se promènent dans Green Park avec du café et un ordinateur portable.

Opportunités émergentes

Apprentissage hyper-individualisé

Les nouvelles technologies d'apprentissage hyper-individualisées vous permettent d'adapter la transmission et la formation aux besoins, capacités et compétences des utilisateurs.

Une entrepreneuse au travail.
La révolution des soft skills

La révolution de la formation des individus et des systèmes automatisés en matières de soft skills amène à se passer des STEM.

Un homme réfléchit avec ses coéquipiers.
Éducation par soi-même

L'éducation par soi-même, facilitée par les solutions de nouvelles technologies, permet aux apprenants d'explorer de nouvelles voies éducatives et des approches inédites pour la certification de leurs efforts.

Une femme utilise son ordinateur portable dans un camping-car.
EXPERTISE

Notre expertise

Établissements d'enseignement

Cognizant fournit aux établissements d'enseignement les connaissances de domaine et l'expertise digitale pour améliorer l'accès, les expériences et la réussite des étudiants. Il s'agit également de régler le problème d'effectifs et des frais fixes.

Éditeurs scolaires

Cognizant aide les éditeurs de renom à devenir pionniers du digital avant tout en s'appuyant sur nos solutions IT pour l'éducation. Utilisez nos services pour augmenter la rentabilité et réduire les risques en matière d'investissements dans les plateformes, les produits et les programmes.

Centres de test et d'évaluation

Conduisez de nouvelles expériences. Solutions de technologie pour l'éducation de Cognizant. Notre design thinking de pointe et nos services d'ingénierie digitale conçoivent des plateformes d'évaluation pour la rédaction, la livraison, la surveillance et la génération de rapports.

EdTech

Nous nous associons avec des établissements pour développer des expériences d'enseignement et d'apprentissage. Notre travail couvre aussi bien les modèles d'apprentissage mixtes et personnalisés que l'apprentissage adaptatif.

Solutions ciblées

Édition scolaire

Distinguez-vous sur le marché avec des expériences d'apprentissage multi-appareil grâce aux solutions de technologie pour l'éducation qui impliquent notamment le développement de plateformes, la migration de contenu et des améliorations d'accessibilité. Notre expertise en solutions IT d'éducation garantit la pertinence et la disponibilité de vos offres dans le paysage digital actuel.

Ingénierie de produits logiciels

Relevez vos défis les plus coriaces, qu'il s'agisse de sites web internationaux ou d'applications complexes, avec nos solutions de technologie pour l'éducation. Nos parcours étudiants fluides ainsi que nos tableaux de bord innovants et interactifs améliorent l'expérience utilisateur, ce qui favorise l'engagement et donc la réussite.

Modernisation des systèmes existants

Préparez votre système à l'avenir avec la prise en charge de mises en œuvre Salesforce, de consolidations Salesforce.org et de migrations du CRM hérité vers Salesforce, toutes inédites.

Services d'infrastructure et ingénierie du cloud

Bénéficiez d'une véritable valeur ajoutée métier avec des services concernent aussi bien les activités opérationnelles quotidiennes de ServiceNow et ServiceDesk que la transformation de l'existant, le tout avec un minimum d'interruptions.

Analyses de données et vision

Activez les données à grande échelle et accélérez votre chaîne de valeur éducative. Convertissez les informations en décisions professionnelles et en modèles intelligents pour automatiser, prévoir et améliorer les performances de l'entreprise.

IA générative

Associez-vous avec nos experts en IA générative pour exploiter les LLM à des fins d'expériences d'apprentissage hyper-personnalisées et pour une efficacité opérationnelle optimisée.

Proposez des solutions d'apprentissage digital d'exception avec AWS.

Avec AWS et Cognizant, enrichissez votre plateforme d'e-learning.

En savoir plus
Une jeune fille sort son ordinateur portable d'un sac à dos.
ESPACE PRESSE

Dans l'actualité

Consultez les actualités de Cognizant

Tenez-vous informé de nos derniers projets et progrès.

GESTION DE L'ÉDUCATION

Leadership

Anurag Sinha

Leader du marché de la communication, de la technologie, des médias et du divertissement

Deepak Sharma

Vice President and Strategic Business Unit Head Technology

Deepak Sharma - Cognizant

Apprenez plus vite avec des solutions de pointe de technologie d'éducation

Notre équipe vous montrera comment votre entreprise peut prendre les devants dans l'avenir de l'éducation en s'appuyant sur les solutions de technologie éducative et l'expertise correspondante.

