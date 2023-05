À propos de Cognizant

Cognizant en Belgique

Cognizant modernise les entreprises. En tant que l'une des plus grandes entreprises mondiales de services professionnels, nous aidons nos clients à moderniser leur technologie, repenser leurs processus et transformer leurs expériences afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans un monde en constante évolution. Ensemble, nous améliorons le quotidien de tous.

Le siège belge de Cognizant se trouve à Tour et Taxis, un site industriel reconverti autour de l'ancienne Gare Maritime. Dans cet espace à la pointe de la technologie, nous travaillons avec nos clients et nos partenaires sur des solutions numériques innovantes en nous appuyant sur des connaissances humaines approfondies, en créant des produits minimaux viables et en les mettant en œuvre à grande échelle. Cognizant a renforcé ses capacités numériques à l'échelle mondiale grâce à l'acquisition d'agences digitales de premier plan comme Mirabeau, Zone, Idea Couture, Netcentric et Mustache, notamment.