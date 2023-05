Connecté, électrique, autonome Si votre objectif stratégique est d'accélérer la mobilité connectée, autonome, partagée et électrique (CASE), Cognizant Mobility+ est votre partenaire. Développez un avantage concurrentiel grâce à notre connaissance sectorielle approfondie et à notre expertise en ingénierie électrique et électronique. Bénéficiez de solutions de mobilité transformatrices qui offrent des expériences riches et immersives. Notre expertise et nos services couvrent les sites, systèmes de fabrication, gammes de produits, marques et zones géographiques. Et notre modèle d'engagement a un impact sur toute la chaîne de valeur, y compris les constructeurs automobiles, les fournisseurs, les concessionnaires et les ventes et le service après-vente.