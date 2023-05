Si votre organisation rencontre des problèmes opérationnels ou de gestion de la diffusion, nous pouvons vous aider à mettre en œuvre les meilleures pratiques et méthodologies pour améliorer vos opérations informatiques. Nous utilisons une méthodologie agile pour créer des applications modernes, faciles à modifier et rapides à déployer. Cette méthodologie nous permet de réduire de manière significative les délais de commercialisation. De plus, notre approche low-code de DevOps facilite le déploiement continu plus que jamais auparavant.

Les experts Cognizant utilise la plateforme Pega pour mettre en œuvre des applications expansives basées sur les processus, tout en offrant une plateforme pour les applications rapides et axées sur les activités commerciales. Nous nous appuyons sur la gestion des processus métiers de Pega, la gestion des dossiers, les informations sur la main-d'œuvre, le développement low-code, ainsi que les chatbots pour automatiser les processus, accélérer l'innovation et accroître la productivité. Nos équipes ont été les premières à adopter DevOps avec la plateforme Pega, ce qui a permis d'automatiser sensiblement les processus et de réduire les coûts. Grâce à une plateforme no-code unifiée, nous pouvons vous aider à révolutionner votre activités et vos opérations.