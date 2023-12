Services de plateforme d'entreprise

Les organisations performantes prennent les bonnes décisions au bon moment, et les décisions d'entreprise les plus rapides et les plus fiables reposent sur les données et l'intelligence artificielle. Pour tirer pleinement parti de la prise de décision moderne, les organisations doivent prioriser les projets d'IA, puis aller au-delà du laboratoire d'essai pour faire évoluer et intégrer l'IA dans l'ensemble de l'entreprise.

Cognizant sait où et comment créer de la valeur avec l'IA. Alimentée par des outils et des accélérateurs immédiatement opérationnels, l'IA d'entreprise vous aide à faire passer des modèles du pilote à la production et à fournir des résultats commerciaux mesurables et fiables en quelques mois, et non en plusieurs années.S'appuyant sur des services natifs de nos partenaires hyperscalers, nos méthodologies répondent aux défis de votre entreprise en matière d'IA. Les technologies uniques de prise de décision basée sur l'IA évolutive améliorent continuellement les résultats en découvrant automatiquement des stratégies efficaces et en recommandant la meilleure décision possible en fonction d'objectifs multiples.