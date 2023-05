Lorsque l'automatisation est accessible à toutes les personnes de votre entreprise, vous en récoltez les fruits plus rapidement et vous développez un avantage concurrentiel.

Conçue à la fois pour les entreprises et le secteur informatique, UiPath est la principale plateforme d'automatisation des processus robotisée (RPA). Elle vous permet de déployer rapidement des robots logiciels qui imitent et exécutent les processus répétitifs à la perfection, ce qui permet de dynamiser la productivité de l'entreprise, de garantir la conformité et d'améliorer l'expérience client dans l'ensemble des opérations back office et front office.

Cognizant a établi des lignes de services spécialisés afin d'offrir un vaste éventail de services informatiques et de conseils sur UiPath. Ce groupe spécialisé collabore avec notre équipe UiPath et crée de la valeur en vous aidant à accélérer votre transformation numérique et à conquérir de nouvelles parts de marché tout en réduisant les coûts globaux.