Prendre en compte les besoins et les comportements de vos clients est essentiel pour rester pertinent et créer de la valeur.

Cognizant fournit des services Salesforce complets, de la conception au conseil, en passant par la mise en œuvre et l'assistance. Notre partenariat vous fait bénéficier de solides connaissances cross-sectorielles et d'une perspective mondiale. Vous pouvez ainsi anticiper les disruptions de votre activité grâce aux dernières technologies d'IA et aux dernières transformations en matière d'expérience client. Cela permet à nos clients d'identifier, concevoir et proposer des produits, services et expériences de premier ordre, rendus possibles par le numérique. Des acquisitions stratégiques (comme Advanced Technology Group, SaaSfocus, EI-Technologies, CodeZero et Lev) ont renforcé notre expertise Salesforce dans des domaines clés et des zones géographiques où nous nous étions implantés plus récemment. Avec nos designers, experts en technologie et nos spécialistes métier, nous sommes dans le top 3 mondial des sociétés avec le plus grand nombre de consultants certifiés Salesforce. Grâce à ces talents, nous créons une organisation centrée sur le client.