Si l'IA générative peut aujourd'hui accomplir un grand nombre des tâches clés de ces fonctions, les nouveaux types de travail émergents auront une valeur ajoutée extrêmement élevée, à condition que les effectifs se soient formés pour les accomplir.

Par exemple, un grand nombre des tâches les plus valorisantes effectuées par les programmeurs informatiques sont très susceptibles de se voir automatisées par l'IA générative, y compris l'écriture de code. Pour autant, le besoin d'un ensemble de compétences analytiques et d'une compréhension de la conception des systèmes ne disparaîtra pas.

Ce poste ne disparaîtra pas, il sera transformé et se concentrera de plus en plus sur des compétences humaines à haute valeur ajoutée telles que la communication, la collaboration et la résolution de problèmes. Les programmeurs informatiques, par exemple, se concentrent de plus en plus sur le développement itératif et rapide. Ils devront s'accorder avec les utilisateurs professionnels, concevoir ensemble des solutions à la volée et apporter des changements en fonction des résultats en temps réel qu'ils constatent.

Ils combleront également les lacunes entre les équipes de programmation, d'ingénierie et techniques afin de favoriser un processus de développement plus intégré et cohérent.

L'impact sur les pyramides de talents est significatif. Si un travail s'automatise à 80 %, par exemple, les entreprises n'auront peut-être plus besoin d'autant d'employés. D'un autre côté, de nouveaux emplois apparaîtront, souvent dans les couches intermédiaires de la pyramide.

Par exemple, les entreprises peuvent créer une réserve de travailleurs hyperspécialisés qui effectuent les 10 à 20 % des tâches impossibles à automatiser dans le cadre de fonctions multiples. Prenons l'exemple d'une nouvelle fonction créée en combinant les tâches non automatisables qui subsistent pour les développeurs et les testeurs de logiciels.

Elles peuvent aussi choisir de créer des fonctions entièrement nouvelles. Si les analystes financiers consacrent moins de temps à des tâches hautement automatisables telles que l'analyse de données et la compilation de notes de recherche, par exemple, ils pourront se concentrer davantage sur la collaboration avec les banquiers d'affaires pour attirer de nouveaux clients, sur la présentation de rapports et sur leur rôle de référence pour la tarification des actifs. Autrement, ils pourront également occuper de nouveaux postes, par exemple experts en définition de la valeur des actifs et des produits de l'entreprise.

Dans d'autres cas encore, les emplois deviendront hyperspécialisés sur des tâches à haute valeur ajoutée ou des tâches émergentes par l'utilisation de l'IA. Si 50 % d'un travail est automatisable, les travailleurs peuvent concentrer 100 % de leur énergie aux tâches restantes, ce qui accroît leur productivité. Imaginons des programmeurs utiliser des ensembles d'outils d'IA pour produire des logiciels plus performants que jamais, ou des analystes financiers traduire les informations en recommandations de manière beaucoup plus efficace. Leurs responsabilités les amèneraient ensuite à aider les équipes commerciales à clarifier les stratégies d'investissement et les suggestions de produits auprès des clients.