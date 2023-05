Dans la distribution, le rythme du changement s’accélère et de plus en plus de ventes s’effectuent désormais en ligne. Les études de Cognizant révèlent que les distributeurs affichant une croissance exceptionnelle tirent une part plus importante de leurs ventes des canaux digitaux. Compte tenu de l’enjeu actuel du digital, il n’y a plus une minute à perdre.