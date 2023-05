L'intelligence des données est ce qui vous permet de vous démarquer à l'ère numérique.

MicroStrategy propose des solutions logicielles et des services d'experts qui fournissent des informations métiers exploitables à votre entreprise. Pour vous aider à libérer le potentiel de vos employés et de vos investissements, la plateforme d'analyse et de mobilité de MicroStrategy fournit des applications hautes performances qui répondent aux besoins des utilisateurs professionnels et informatiques et qui ont tout ce qu'il faut pour rendre votre entreprise « intelligente ».



Cognizant est un partenaire de longue date de MicroStrategy. Nous proposons des services de conseil et d'exécution, des solutions de transformation cloud, des solutions mobiles, des laboratoires de recherche et d'innovation, ainsi que des services de formation pour accélérer votre parcours de transformation numérique. Grâce aux vastes connaissances sectorielles de Cognizant et à la puissance de la technologie de MicroStrategy, notre partenariat permet de développer des solutions intelligentes conçues à partir d'informations basées sur les données.