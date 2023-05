Dans un monde riche en données, vous avez besoin de données qui correspondent à votre vision d'entreprise et aux besoins de vos clients.

En tant que leader mondial de ssolutions d'intégration et de gestion complète des API de cycle de vie, MuleSoft exploite la puissance d'Anypoint Platform™ pour connecter vos applications et résoudre les problèmes de connectivité les plus complexes au niveau des SOA, SaaS et des API. Cette plateforme d'intégration hybride unifiée et hautement productive crée un réseau transparent d'applications, de données et d'appareils connectés via des API, afin que vous puissiez tirer pleinement parti des informations et de l'expérience utilisateur qui sont essentielles à l'amélioration de votre entreprise. Cognizant est un partenaire stratégique mondial d'intégration de système de MuleSoft, et possède suffisamment d'expérience pour aider votre organisation à tirer pleinement parti d'Anypoint Platform et des solutions iPaaS CloudHub de MuleSoft alors que vous amorcez votre transformation numérique.