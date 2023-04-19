Produits intelligents

Chaque produit et plateforme intelligents dépend de la gestion et de l'analyse adaptatives des données en temps réel. Nous aidons les opérateurs de téléphonie mobile et de câble à effectuer des transformations architecturales via des solutions définies par logiciel, cloud-natives et edge-natives pour plus d'agilité et de visibilité. En établissant des partenariats avec des entreprises technologiques et des exploitants de parcs de véhicules, nous favorisons les cas d’utilisation fondés sur une structure de connectivité fiable. Qu'il s'agisse de moderniser les infrastructures ou de lancer des services virtualisés, nous encourageons les prestations plus rapides, l'orchestration plus intelligente et les performances en temps réel à grande échelle.

Notre méthode de création de valeur ajoutée :

Infrastructure pérenne

Architecture et microservices réseau cloud-natifs

5G privée, Open RAN et découpage de réseau

SDN/NFV pour la virtualisation et la mise à l'échelle dynamique

Intégration des hyperscalers et des plateformes télécom (AWS, Azure, etc.)

Renseignements et contrôles en temps réel

Activation périphérique et conception à latence ultra-faible

Optimisation du trafic pilotée par IA et orchestration intelligente

Modèles réseau en tant que service pour l'agilité et la rentabilité

Avec Cognizant Neuro® Edge, nous permettons les décisions en temps réel à la périphérie du réseau.

Écosystèmes sécurisés et adaptables