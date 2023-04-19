Passer au contenu principal Skip to footer
Services de terrain intelligents
Deux ouvriers vêtus d'équipements de sécurité échangent amicalement en extérieur avec des engins en arrière-plan.

L'efficacité sur les réseaux complexes

La demande de services s'envole. Qu'il s'agisse des télécoms, des services publics, de l'énergie, de l'industrie manufacturière ou des transports, les clients s'attendent à des interventions plus rapides sur des réseaux de plus en plus complexes et vieillissants.

Cognizant vous aide à reprendre le contrôle avec des dispositifs de terrain intelligents. Vous pouvez ainsi connecter les systèmes cloisonnés, moderniser les opérations et favoriser la visibilité intégrale des missions, des actifs et de votre personnel. Nous rassemblons l'intelligence géographique, l'automatisation et la planification prédictive afin d'éliminer l'inefficacité, d'améliorer la réactivité et de réduire les coûts opérationnels, jusqu'à 30 %.

Que vous mettiez à niveau des plateformes existantes ou que vous redéfinissiez le service client, nous sommes à vos côté pour progresser plus vite, vous adapter plus intelligemment et tenir vos engagements en toute confiance.

NOTRE IMPACT

Résultats concrets

>2,5
millions de dollars

d'économies annuelles réalisées grâce aux feuilles de temps et aux registres d'achèvement digitaux

165 000+

ordres de mission automatisés chaque année

50 %

de réduction des efforts manuels grâce aux applications et aux workflows numérisés

30 %

de gain en efficacité grâce à la planification automatique en temps réel

CAPACITÉS ESSENTIELLES

Transformation des services de terrain dans tous les secteurs

Forts de plusieurs décennies d'expérience et d'un bilan prestigieux sur le plan de la transformation à grande échelle des services de terrain intelligents, nous aidons les entreprises à repenser les opérations de terrain sous le prisme de la résilience, de la performance et de la mise à l'échelle.

  • Productivité de la main-d'œuvre : planification intelligente, exécution mobile et automatisation.
  • Gestion d'actifs : visibilité en temps réel, intégration IoT et surveillance proactive.
  • Analyse et IA : prévision de la demande, optimisation des services et maintenance prédictive.
  • Compatibilité terrain et sécurité : apprentissage AR/VR, assistance technique, workflows guidés et listes de contrôle de sécurité digitales pour une intégration plus rapide, moins d'erreurs et une exécution plus sûre.
Un homme portant un casque travaille sur son ordinateur.
  • Services géolocalisés : répartition selon les zones géographiques et optimisation d'itinéraire.
  • Flotte et logistique : routage dynamique des véhicules, gestion des ressources et équilibrage des charges.
  • Réponse à incident : alertes en temps réel, diagnostics à distance, inspections par drone et réduction des risques.
  • Interaction cloud et périphérique : flux de données transparent sur l'ensemble des plateformes et appareils.
De nombreux bateaux ont jeté l'ancre dans l'océan sur fond de ciel crépusculaire.
  • Service client connecté : mises à jour proactives, transparence des rendez-vous, portails en libre-service et boucles de retour d'expérience.
  • Modernisation de la plateforme : Transition de la FSM (field service management, ou gestion des services sur le terrain) existante vers des systèmes cloud-natifs.
  • Intégration d'écosystème : liaison multi-plateformes FSM pour une unique source de fiabilité.
  • Monétisation des données : transformation des informations en valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations et des services.
Vue rapprochée d'une éolienne dans un parc éolien.
Opérations de terrain géolocalisées

Centrez votre stratégie sur la géographie

Notre technologie des système d'information géographique (SIG) et nos services de localisation mobiles vous aident à réduire les temps de trajet, à réagir plus vite et à distribuer les ressources plus efficacement. Vous obtenez ainsi une visibilité complète du terrain jusqu'au siège, avec des améliorations éprouvées au niveau de l'efficacité du routage et de l'adhésion aux accords de niveau de service (SLA).

Deux tours satellite au sommet d'une colline
Plateformes FSM intelligentes

Des systèmes plus intelligents pour un meilleur service

Les solutions FSM modernes basées sur l'IA, le cloud et l'automatisation vous permettent de rationaliser la planification, de réduire les coûts et de fournir aux techniciens des informations en temps réel ainsi qu'une assistance guidée.

Des employées avec des micros-casques assises à leur bureau devant leur ordinateur.
Informations de terrain basées sur les données

Basez chaque action sur les données

Améliorez les résultats des clients, réduisez les temps d’arrêt et favorisez une planification plus intelligente des services grâce aux analyses embarquées et aux renseignements décisionnels. Surveillez l'affectation du personnel, la conformité, les taux de résolution dès la première intervention et le respect des rendez-vous. 

Une femme regarde un plan rétroéclairé
POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS

Ce que Cognizant vous apporte

Cognizant génère des résultats de service de terrain bien au-delà de la technologie (des accélérateurs propriétaires, des équipe multi-spécialisées en charge de l'exécution et une expertise des plateformes) pour vous accompagner vers une modernisation plus rapide et des opérations plus intelligentes. Grâce aux capacités géospatiales avancées greffées à notre approche des services de terrain intelligents, nous intégrons les informations SIG et des services géolocalisés directement à vos opérations de terrain. Vous améliorez ainsi la visibilité des actifs, la détection des anomalies et la prise de décision spatiale à grande échelle.

Meilleure productivité du personnel de terrain

Améliorez les performances et l'affectation des techniciens avec une planification intelligente, une exécution mobile et des workflows digitaux guidés, tout en réduisant la charge de travail du back-office.

icône de profil câblé
De moindres coûts totaux à couvrir

Réduisez les frais généraux d'exploitation (frais de prestation, frais de déplacement et bien plus) grâce à la maintenance prédictive, l'optimisation des itinéraires et des services liés aux actifs plus intelligents afin de réaliser jusqu'à 30 % d'économies.

icône plante en pot dollar
Intelligence décisionnelle basée sur les données

Convertissez les données de terrain en informations stratégiques avec les analyses embarquées. Ainsi, vous améliorez la planification des ressources, la conformité au SLA et assurez de nouvelles opportunités de recettes.

icône de cercles concentriques constellés de points
Des opérations évolutives sans fragmenter les plateformes

Nous vous aidons à vous moderniser sur la base d'architectures FSM résilientes et cloud-natives destinées à unifier les données, les outils et les workflows. Résultats : moins de complexité, un délai de réalisation raccourci et l'élimination des cycles coûteux de changement de plateforme.

icône à trois barres horizontales superposées
La satisfaction client avant tout

Proposez des services plus rapides, plus intelligents, avec une communication proactive, des outils en libre-service et des modèles de prise en charge réactifs qui améliorent la satisfaction des clients et leur fidélité.

icône de collaboration
Des prestations fiables à l'échelle mondiale

Plus de 270 centres de services répartis sur 45 pays, plus de 6 000 techniciens solution, plus de 200 consultants et plus de 18 ans d'expérience dans le domaine. Ajoutez à cela des accélérateurs pour une mise en œuvre plus rapide, quel que soit le secteur ou l'emplacement géographique.

icône de voyage international
NOS PARTENAIRES

Notre réseau international de partenaires

Étendez vos capacités et accélérez les résultats via un écosystème connecté de dirigeants du monde entier.

ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES

Les dernières actualités et perspectives

Gardez une longueur d'avance. Parcourez les dernières perspectives, tendances et actualités qui façonnent le monde de l'IoT et de l'ingénierie.

Les opérations des services de terrain modernes bénéficient d'un avantage intuitif grâce à Cognizant

Parcourez notre guide en ligne pour découvrir comment les fournisseurs de services de terrain améliorent l'efficacité, réduisent les coûts et s'adaptent plus intelligemment, dans 31 pays et plus de 300 villes.

Une personne travaille avec des lunettes VR.
L'IA agentique réinvente les opérations de service de terrain pour les télécoms

Les systèmes d'IA agentiques promettent de surmonter certains des plus grands défis opérationnels de terrain dans des domaines essentiels de la gestion des workflows, de la planification des capacités et du dépannage sur site.

Un robot tient une tablette en se tenant devant un grand écran.
Le programme Bluebolt de Cognizant génère plus de 150 millions de dollars annuels d'économies d’échelle estimées pour les entreprises

Une société technologique internationale de premier plan a réalisé plus de 150 millions de dollars annuels d'économies d’échelle estimées sur plus de 1 100 mises en œuvre client.

Une personne assise devant un ordinateur portable travaille avec une calculatrice et prend des notes.
LEADERSHIP

Ouvrir la voie

Faites connaissance avec les experts dotés de décennies d'expérience pratique qui transforment l'innovation en matière de services sur le terrain.

Eddie Gotherman

Offering Leader, Smart Field Services

Portrait d'Eddie Gotherman

Prêts à vous saisir de l'avantage concurrentiel des services de terrain ? Parlons-en.

Les opérations de terrain modernes reposent sur bien plus que de simples outils. Elles ont besoin d'intelligence, d'agilité et d'une conception centrée sur l'humain.

Cognizant vous aide à travailler plus vite, à réduire les coûts et à réagir de manière plus pertinente. Discutons de vos objectifs en matière de services de terrain intelligents.

Découvrez comment nous pouvons en faire plus pour vous et vos projets.
