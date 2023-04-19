Passer au contenu principal Skip to footer
Cognizant Neuro AI Decisioning
La plateforme d'IA qui aide à prendre de meilleures décisions

Cognizant Neuro® AI Decisioning, qui bénéficie aujourd'hui de l'orchestration multi-agents, offre aux entreprises la possibilité de découvrir des opportunités, de réaliser des prototypes de solutions et de construire des cas de prise de décision alimentés par l'IA pour toutes les opérations de l'entreprise. Grâce à la puissance de son réseau constitué d'agents d'IA, la plateforme Neuro AI Decisioning améliore les performances de votre entreprise et crée de nouvelles sources de chiffre d'affaires concrètes en optimisant le processus décisionnel pour un impact qui se remarque.

Avantages clés

Réduction du délai entre conception et lancement

Accélérez l'idéation, la conception, l'ingénierie et le déploiement des solutions basées sur les données grâce aux agents d'IA.

Optimisation du processus décisionnel

Amélioration des décisions stratégiques portant sur les opérations de l'entreprise grâce aux recommandations de l'IA.

Solutions d'IA adaptées aux besoins de l'entreprise

Déploiement de modèles d'IA à partir des données de l'entreprise pour répondre à des problématiques spécifiques.

Comprendre l'IA et lui faire confiance

Assurance de modèles d'IA sûrs, compréhensibles et dignes de confiance pour des décisions qui portent leurs fruits.

Découvrez les agents Neuro AI Decisioning

Neuro AI Decisioning repose sur l'orchestration multi-agents, une équipe d'agents d'IA spécialisés qui travaillent main dans la main pour accélérer le cycle de vie de l'IA, de la conception jusqu'à la production, et pour livrer des solutions rapides, précises et sûres à votre entreprise. Découvrez les agents qui vous permettent de prendre de meilleures décisions.

Opportunity Finder Agent permet aux entreprises de découvrir des cas d'utilisation de prise de décision ainsi que les meilleures opportunités pour Decision AI. Il vous suffit de saisir le nom de votre entreprise et Opportunity Finder Agent génère une liste des cas d'utilisation d'optimisation de décision potentiels, portant notamment sur l'amélioration du chiffre d'affaires et la réduction des coûts.

Scoping Agent exploite l'IA générative et l'analyse des données pour identifier les catégories de données pertinentes et les indicateurs de réussite pour un cas d'utilisation donné. Cet agent peut, par exemple, définir le contexte, les actions et les résultats de chaque solution d'IA.  

Data Generator Agent réalise des prototypes de modèles d'IA en générant des données synthétiques de test. Cela permet aux utilisateurs de valider leur approche avant de la transposer dans le monde réel.

Data Engineering Agent traite les jeux de données en amont et les nettoie en vue de l'entraînement du modèle d'IA. Il automatise les tâches comme la normalisation des données, la gestion des valeurs manquantes et l'ingénierie des fonctionnalités afin d'obtenir des données d'alimentation de qualité pour de meilleurs résultats prédictifs et prescriptifs.

Predictor Agent utilise les modèles d'apprentissage automatique pour prévoir les résultats en fonction des données d'alimentation et des actions définies. En analysant les motifs, il aide les entreprises à anticiper les scénarios à venir en leur permettant de prendre des décisions éclairées sur toutes les applications.

Uncertainty Agent évalue les niveaux de fiabilité des prévisions réalisées par Predictor Agent. Il s'appuie sur des modèles d'estimation de l'incertitude pour évaluer la fiabilité des prévisions et permet ainsi de quantifier le risque et de fournir une aide à la prise de décision plus précise.

À la différence de l'IA traditionnelle qui ne fait que prévoir les résultats, Prescriptor Agent va plus loin en recommandant des actions spécifiques à effectuer dans un contexte donné. Il utilise une IA révolutionnaire pour découvrir des stratégies décisionnelles qui optimisent les résultats désirés et améliorent notamment l'efficacité et la rentabilité.

Chat Agent offre une interface en langage naturel qui permet d'interagir avec les modèles prévisionnel et prescriptionnel pour une prise de décision rapide et intuitive. Il permet aux utilisateurs qui ne disposent pas de compétences techniques poussées de soumettre des requêtes et d'obtenir des insights exploitables.

IA multi-agents

Le prochain palier des performances d'entreprise

Neuro® AI Multi-Agent Accelerator, un dispositif développeur basé sur l'IP doublé d'un portefeuille de réseaux agentiques préconstruits, et Cognizant® Multi-Agent Services Suite accompagnent la transformation des processus métiers d'entreprise vers des opérations autonomes et accélèrent la rentabilisation de l'automatisation agentique.

« Cognizant Neuro AI est la seule plateforme que je connaisse qui donne véritablement aux entreprises les moyens de déployer rapidement des cas d'utilisation sur plusieurs applications et de découvrir des opportunités tangibles pour booster le chiffre d'affaires. »

— Murali Vridhachalam, Head of Cloud, Data, and Analytics, Gilead Sciences 

« La collaboration des différents agents permet d'atteindre un objectif commun bien mieux que s'ils travaillaient chacun de leur côté. L'utilisation combinée des différents agents permet de mener à bien des tâches complexes qu'ils ne pourraient assumer individuellement. Ainsi, ils sont en mesure de proposer des solutions agiles, évolutives et solides. »

Gartner®: Innovation Insight: AI Agents, 3 avril 2024. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l'étranger, utilisée ici avec l'accord du groupe. Tous droits réservés.

Applications sectorielles

Santé

Neuro AI Decisioning permet aux prestataires du secteur de la santé d'analyser des données patients complexes, d'optimiser les traitements et de réduire les coûts en pronostiquant les risques de santé à venir et en recommandant des stratégies de soin personnalisées.

Finances

Dans le secteur de la finance, Neuro AI Decisioning améliore le processus décisionnel relatif à la détection des fraudes et aux stratégies d'investissement en analysant d'importants jeux de données et en conseillant une marche à suivre afin d'optimiser les performances financières tout en réduisant le risque.

Industrie

Les industriels peuvent utiliser Neuro AI Decisioning pour rationaliser les opérations, améliorer l'efficacité de la chaîne logistique et réduire les coûts grâce à ses capacités de prévision de la demande, d'identification des goulets d'étranglement au niveau des processus et de recommandation d'optimisations des workflows.

Assurance

Les compagnies d'assurance s'appuient sur Neuro AI Decisioning pour évaluer les risques avec précision, optimiser les politiques de tarification et rationaliser le traitement des dossiers grâce à ses capacités d'analyse des données clients et de recommandation de stratégies offrant un excellent rapport rentabilité-satisfaction client.

Agriculture

Neuro AI Decisioning accompagne les agriculteurs et les exploitations agricoles pour leur permettre d'optimiser le rendement de leurs cultures et la gestion de leurs ressources en analysant les facteurs environnementaux, en pronostiquant les conditions de culture optimales et en leur conseillant des pratiques d'exploitation durables.

Distribution

Les détaillants ne sont pas en reste. Neuro AI Decisioning leur offre la possibilité de booster l'engagement client, d'optimiser la gestion du stock et de personnaliser leurs stratégies marketing à l'aide d'analyses prédictives et de recommandations personnalisées.

Obtenez les réponses à vos questions

Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.

FAQ

Neuro AI Decisioning est une plateforme d'orchestration multi-agents qui combine l'IA générative, l'apprentissage profond, l'IA évolutive et des techniques à la fiabilité prouvée afin d'optimiser le processus décisionnel et de booster la valeur métier dans les tous les secteurs.

Au-delà des solutions autonomes de LLM, la plupart des entreprises peinent à intégrer l'IA à leurs opérations par manque d'outils. Neuro AI Decisioning résout ce problème en combinant plusieurs modèles d'IA. Cela permet d'optimiser le processus décisionnel en aidant les entreprises à concevoir des applications d'IA parfaitement fonctionnelles, à améliorer les indicateurs clés et à faire confiance aux décisions prises par l'IA. Notre plateforme d'IA générative simplifie la préparation des données, garantit la transparence et assure la confidentialité en facilitant le déploiement de l'IA dans l'ensemble de votre entreprise.

Grâce à ses solutions d'amélioration de l'efficacité et du chiffre d'affaires, Neuro AI Decisioning s'adapte à tout un éventail de secteurs (santé, finance, industrie, agriculture, assurances, vente au détail, etc.).

La plateforme Neuro AI Decisioning est conçue pour une utilisation directe par les clients, qu'ils soient directeurs d'entreprise ou experts en mégadonnée. Grâce à son interface intuitive de chabot, chacun peut identifier rapidement les cas d'utilisation de l'IA, concevoir des prototypes de solutions et optimiser le processus décisionnel de son entreprise.

Les entreprises peuvent identifier les cas d’utilisation et concevoir des solutions d'IA en seulement 15 minutes, ce qui permet de réduire les délais de réalisation des modèles décisionnels pilotés par l'IA.

Neuro AI Decisioning assure la transparence et la conformité à l'aide de modèles d'IA faciles à comprendre et de journaux d'audit détaillés pour chaque prise de décision. La solution permet aux utilisateurs de poser notamment les questions suivantes : « Comment cette décision a-t-elle été prise ? » ou « Existe-t-il des biais ?». Elle fournit aussi des explications claires et détaillées. La mise en place de garde-fous, comme la détection des biais, les mesures de protection de la confidentialité des données ou encore la vérification de la conformité règlementaire, permet d'assurer un processus décisionnel déontologique et transparent. Ainsi, les entreprises peuvent faire confiance à l'IA tout en respectant la règlementation en vigueur dans leur secteur.