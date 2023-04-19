La plateforme d'IA qui aide à prendre de meilleures décisions
Cognizant Neuro® AI Decisioning, qui bénéficie aujourd'hui de l'orchestration multi-agents, offre aux entreprises la possibilité de découvrir des opportunités, de réaliser des prototypes de solutions et de construire des cas de prise de décision alimentés par l'IA pour toutes les opérations de l'entreprise. Grâce à la puissance de son réseau constitué d'agents d'IA, la plateforme Neuro AI Decisioning améliore les performances de votre entreprise et crée de nouvelles sources de chiffre d'affaires concrètes en optimisant le processus décisionnel pour un impact qui se remarque.