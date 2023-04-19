Cognizant Neuro AI Decisioning

Neuro AI Decisioning assure la transparence et la conformité à l'aide de modèles d'IA faciles à comprendre et de journaux d'audit détaillés pour chaque prise de décision. La solution permet aux utilisateurs de poser notamment les questions suivantes : « Comment cette décision a-t-elle été prise ? » ou « Existe-t-il des biais ?». Elle fournit aussi des explications claires et détaillées. La mise en place de garde-fous, comme la détection des biais, les mesures de protection de la confidentialité des données ou encore la vérification de la conformité règlementaire, permet d'assurer un processus décisionnel déontologique et transparent. Ainsi, les entreprises peuvent faire confiance à l'IA tout en respectant la règlementation en vigueur dans leur secteur.