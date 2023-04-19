Passer au contenu principal Skip to footer
Cognizant Neuro AI Engineering
Réduisez la complexité de l'IA. Mettez-vous à l'échelle.

Les sociétés, tous secteurs confondus, se tournent vers l'IA pour personnaliser les opérations, améliorer les expériences clients, créer de nouveaux produits et services ainsi que pour obtenir des informations inédites au sujet de leurs opérations métiers.

Malgré tout, la conception et le déploiement rapides de solutions optimisées par l'IA (notamment des applications, des opérations d'apprentissage automatique (MLOps), des pipelines de données, des bases de connaissances et des systèmes d'IA agentique) nécessite de surmonter la complexité à chaque couche de la pile d'IA. La pénurie de talents, la fragmentation des outils et les défis opérationnels dans le déploiement à grande échelle de l'IA empêchent de nombreuses démarches de validation de principe d'atteindre l'étape de production.

Cognizant Neuro AI Engineering simplifie la mise en œuvre de l'IA, la gestion de l'infrastructure et les opérations, ce qui permet aux entreprises de développer plus rapidement des solutions IA haut de gamme et plus résilientes.

Sa conception full-stack intègre les bonnes pratiques en amont, tandis que les MLOps automatisées éliminent les risques et l'inefficacité via des vérifications proactives des garde-fou, la sécurité IA, la conformité et l'assurance qualité. 

« D'ici 2027, 75 % des applications métiers intégreront des fonctionnalités d'IA générative, contre seulement 5 % de nos jours. »*

Avantages et fonctionnalités de la plateforme

Innovation IA et délai de réalisation accélérés

Facilitez le prototypage rapide à partir de composants préconstruits afin de réduire sensiblement le délai entre concept et production.

Solution IA de qualité supérieure et risque réduit

Intégrez les bonnes pratiques et la gouvernance à tous les niveaux de la pile d'IA afin de fournir des solutions IA robustes de qualité supérieure. Ce faisant, vous réduirez également les risques de conformité et de sécurité.

Agilité et adaptabilité métier améliorées

Menez des expériences rapides et rentables avec des technologies ou modèles d'IA inédits et une mise à l'échelle incrémentale. Utilisez une architecture composable, une prise en charge multifournisseurs et des capacités de déploiement continu. 

Visibilité et gouvernance stratégiques

Centralisez la visibilité et le contrôle sur les modèles, l'infrastructure, les jeux de données et les motifs d'usage à tous les niveaux de l'entreprise avec une approche full-stack et une interface unique.

Capacités d'IA multi-agent

Faites le choix des dispositifs d'IA agentique tiers tels que CrewAI, AutoGen et AWS Bedrock ainsi que Neuro® AI Multi-Agent Accelerator par Cognizant. Ainsi, vous facilitez l'interopérabilité et l'intégration multi-agents.

Fonctionnalités d'IA responsable

Utilisez une approche modulaire et extensible en incluant des prompts prédéfinis, des modèles et des analyseurs de journaux de LLM ajustés pour assurer un déploiement responsable de l'IA.

Interopérabilité entre les fournisseurs d'infrastructure

Utilisez une approche basée sur les modèles avec des modules enfichables pour faciliter le basculement entre le cloud (p. ex. AWS, Azure, GCP) et infrastructure privée (p. ex. NVIDIA) avec une aisance relative et des risques moindres.

Observabilité et indicateurs

Mettez à disposition des outils cohérents pour l'observabilité, le suivi des performances et l'estimation des temps de réponse ainsi que des coûts dans tous les environnements.

Collaborons

Leaders de l'ingénierie moderne

Notre expérience approfondie dans la prise en charge de la modernisation et de l'innovation des systèmes à l'échelle des entreprises fait de Cognizant un partenaire idéal de la nouvelle génération d'ingénieurs.

Un immeuble aux parois de verre et un ciel bleu aux nuages blancs photographiés à angle faible.
Expérience sectorielle approfondie des domaines

Nos équipes bénéficient d'une vaste expertise des domaines sectoriels et fonctionnels qui contribue à l'innovation des processus métiers et des workflows.

Une équipe de collègues discute autour d'un bureau.
À l'avant-garde de l'automatisation alimentée par l'IA

Nous travaillons au quotidien avec des hyperscalers et des clients pour préparer l'avenir de l'automatisation d'entreprise alimentée par l'IA. En parallèle, nous nous appuyons sur cette expertise pour redéfinir l'ingénierie des logiciels.

Demander une démonstration

Dans un but illustratif et pour découvrir comment Neuro AI Engineering peut aider votre entreprise à concevoir plus rapidement de meilleurs systèmes IA, merci de renseigner vos coordonnées ci-dessous. 

*Gartner®, Generative AI will radically change the nature of custom apps, par Van Baker, 24 janvier 2025.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l'étranger, utilisée ici avec l'accord du groupe. Tous droits réservés.