Ce partenariat combine la plateforme HealthSuite de Philips et l'expertise de Cognizant en digital engineering afin de proposer des solutions de santé digitale à grande échelle aux entreprises des secteurs de la santé et pharmaceutique.

Ensemble, nous développons des solutions digitales end-to-end dédiées à la santé sur la plateforme Philips HealthSuite alimentée par Amazon Web Services (AWS) Cloud . Ce partenariat permettra aux entreprises du secteur pharmaceutique et de la santé de préparer un futur dans lequel les nouveaux modèles de soins sont centrés sur les soignants et les patients pour les inciter à gérer leur santé de manière proactive.

Ces nouvelles solutions seront basées sur la plateforme Philips HealthSuite, qui est une plateforme sécurisée, évolutive et conforme aux réglementations (HIPAA, RGPD et HITRUST) offrant une grande interopérabilité et une intégration plug-and-play pour les appareils grand public et plus de 100 appareils médicaux.

La plateforme Philips HealthSuite et les compétences de Cognizant en matière d'ingénierie digitale et de design centré sur l'humain permettront une connectivité de bout en bout au sein des entreprises pharmaceutiques — débloquant de nouvelles perspectives et opportunités tout en soutenant l'objectif d'apporter de nouvelles solutions aux patients plus rapidement que jamais.