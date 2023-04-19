Cognizant Neuro Business Processes
Un moyen plus rapide
Une structure d'automatisation intelligente pour l'entreprise moderne
Neuro Business Processes est une structure d'automatisation qui organise talents, nouvelles méthodes de travail, connaissances sectorielles et technologie, de manière intelligente et globale Le résultat : une exploitation digitale, imprégnée d'IA, efficace et adaptative qui offre des expériences exceptionnelles aux entreprises modernes.
Avantages
Collaborons
Notre équipe de consultants en processus métiers, d'experts sectoriels et technologiques collabore avec vous pour simplifier, intégrer et accélérer l'adoption de l'automatisation et de l'IA avec un design de solutions et une mise en œuvre basés sur trois principes fondamentaux.
Laboratoire de co-innovation Neuro Business Processes
Expérimentez des technologies innovantes, réinventez des scénarios et résultats pratiques et explorez « l'art du possible » grâce à des voyages virtuels de design thinking au lab de co-innovation Neuro Business Processes.
Nos experts en automatisation intelligente des processus et nos partenaires technologiques de pointe permettent à nos clients de visualiser et d'expérimenter les changements avant qu'ils ne se produisent.
Découvrez d'autres services de processus métiers (BPS)
Services de processus métiers (BPS) modernes
Découvrez nos services de processus métiers (BPS) modernes
Accélérateurs AI Business
Adoptez plus rapidement l'IA et l'automatisation grâce à nos solutions préconfigurées dédiées aux processus métiers.
Obtenez les réponses à vos questions
Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.