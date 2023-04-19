Solutions SIG d'entreprise et géospatiales

Intelligence géographique pour la complexité concrète

Dans un monde très changeant, les entreprises doivent s'appuyer sur autre chose que de simples cartes. Vous avez besoin d'intelligence spatiale intégrée, évolutive et adaptable.

Cognizant fournit des solutions SIG et géospatiales qui relient les données, les personnes et les systèmes. Qu'il s'agisse de modernisation des plateformes existantes ou de génération d'informations en temps réel par IA, IoT et IA générative, nous redéfinissons ensemble vos opérations avec précision et intelligence à grande échelle.

En transformant des données enrichies géographiquement en renseignements exploitables et en les reliant à vos systèmes centraux, nous vous aidons à rationaliser les opérations de terrain, à anticiper et prévenir les pannes techniques, à augmenter la fiabilité des services et à réduire les coûts.

Que ce soit pour la décarbonation, la résilience ou la croissance (dans les services publics, les télécoms, l'énergie et au-delà), notre expertise et notre écosystème partenaire vous encouragent à augmenter la cadence et à générer des résultats concrets en prenant les mesures adéquates, au bon endroit et au bon moment.