Renforcer la résilience en matière de cybersécurité grâce à Neuro Cybersecurity

Les risques liés à la cybersécurité ne cessent de se multiplier en raison du cloisonnement des outils technologiques et des opérations.

Cognizant Neuro® Cybersecurity révolutionne la gestion du risque, des menaces et des vulnérabilités ainsi que la garantie de la conformité grâce à des solutions ponctuelles d'intégration et d'orchestration qui assurent une sécurité intégrale et intégrée à l'aide de l'IA.

Avec l'omniprésence et la sophistication des menaces, les entreprises doivent garder une longueur d'avance sur leurs ennemis. Les délais liés au cloisonnement des opérations et aux décisions portant sur l'atténuation des risques nuisent à une réaction en temps réel et exposent les entreprises à davantage de risques. Les professionnels et parties prenantes de la cybersécurité ont besoin d'une interface d'utilisation ergonomique et basée sur l'IA afin de prendre des décisions pour l'ensemble de l'entreprise.