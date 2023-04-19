Passer au contenu principal Skip to footer
Un bras robotisé joue aux échecs.

Repensez vos opérations pour l'avenir

Les entreprises d'aujourd'hui reçoivent toujours plus d'injonctions à l'accélération, à la réduction des risques et à la réactivité en temps réel. Pour ce faire, les outils digitaux ne suffisent pas. Cela exige des opérations intelligentes et intégrées.

Cognizant contribue à la création de nouvelle valeur ajoutée au niveau de vos opérations, de vos actifs et de vos équipes en associant l'expertise sectorielle avec l'IA, l'IoT, l'automatisation et les analyses. Nous stimulons les performances, préparons la résilience et ouvrons de nouvelles voies de croissance grâce à la maintenance prédictive, à la surveillance en temps réel, aux workflows intelligents et les aux jumeaux numériques, sans pour autant balayer les systèmes existants.

À tous les niveaux, nous nous associons aux fabricants, aux compagnies gazières et pétrolières, aux services publics, aux producteurs d'énergie et aux leaders de l'industrie pharmaceutique pour moderniser les infrastructures stratégiques et concevoir des opérations aussi durables qu'adaptables. Ainsi, nous transformons les systèmes fragmentés en générateurs de performances basés sur l'intelligence et destinés à préparer l'avenir.

Conscients de la propension humaine au changement, nous proposons des solutions que vos équipes adoptent avec enthousiasme et qui font avancer votre entreprise.

Transformez vos opérations
NOTRE IMPACT

Des résultats commerciaux concrets, basés sur l'intelligence et conçus pour changer les choses

30 %

de réduction des coûts opérationnels atteignables grâce à l'exécution axée sur l'automatisation.

70 %

de réduction des efforts généraux de déploiement par ligne de production.

80 %

de réduction des coûts de prise en charge avec une plateforme de système d'exécution de la fabrication (SEF) personnalisée.

3 à 5
millions de dollars

d'économie par usine via un déploiement mondial d'usines digitales.

« Nous sommes ravis de travailler avec Cognizant dans le but d'accélérer la transformation globale de notre infrastructure technologique principale. Cognizant s'est distinguée des autres fournisseurs par son approche clairement centrée sur le client, la transformation, la flexibilité et la pérennité des solutions. »
Sarah Aronovici, McCormick's VP IT Service & Solution Delivery
logo McCormick
CAPACITÉS ESSENTIELLES

Opérations transformées dans tous les secteurs

Qu'il s'agisse des données piégées ou de l'intelligence d'entreprise, Cognizant offre des capacités full-stack afin de redéfinir les opérations pour les orienter évolutivité, efficacité et résilience.

Avec des centaines de projets de transformation et forts de notre expertise sectorielle conséquente, nous vous aidons à moderniser vos systèmes principaux de fabrication intelligente, de réseau intelligent et de chaîne d'approvisionnement. En combinant l'expertise en IA générative, en IoT, cloud et en systèmes périphériques dans de nombreux domaines, nous réalisons des performances basées sur les données et en temps réel.

De nombreuses firmes industrielles peinent à accéder à leur propres données existantes. Celles-ci sont piégées dans des systèmes existants sur des plateformes fragmentées ou des actifs obsolètes. Nous vous aidons à prendre le contrôle de l'intégralité du cycle de vie de vos données et de les transformer en renseignements stratégiques.
  • Capturez, classez et contextualisez les données structurées et non structurées tout au long du cycle de vie de l'actif ;
  • Décloisonnez en intégrant les données IT et de technologie opérationnelle (OT) dans une unique source de fiabilité ;
  • Utilisez l'IA et les analyses pour déterminer les tendances, automatiser les analyses des causes profondes et recommander des mesures ;
  • Encouragez les décisions et la surveillance en temps réel avec les jumeaux numériques, les tableaux de bord et les modèles prédictifs.
Un homme effectue une présentation en consultant des graphiques.
Subissez-vous les contraintes d'une infrastructure vieillissante ? Nous vous aidons à moderniser vos systèmes industriels (en mêlant la fiabilité de l'existant à l'agilité du cloud, des systèmes périphériques et de l'IA) pour favoriser les performances et la pérennité des opérations.
  • Intégrez de nouvelles technologies de manière transparente dans les systèmes existants pour libérer la productivité ;
  • Améliorez la visibilité et le contrôle avec l'IoT, l'IA agentique et les architectures cloud-natives ;
  • Automatisez des tâches routinières, réduisez les déchets et augmentez la conformité à l'aide d'outils d'orchestration de nouvelle génération ;
  • Posez des fondations évolutives et résilientes pour une croissance et une transformation de long terme.
Une vue d'une maquette de centrale électrique.
Nous faisons le lien entre les personnes, les processus et les plateformes pour que vous puissiez décloisonner, accélérer l'innovation et proposer des optimisations de performances globales pour chaque couche opérationnelle.
  • Alignez l'IT et l'OT pour une intégration transparente des données et des workflows ;
  • Identifiez des améliorations à l'échelle des systèmes pour augmenter la vitesse, la qualité et la durabilité ;
  • Déployez des solutions intégrées, depuis les systèmes de contrôle jusqu'aux plateformes cloud, avec la responsabilité de bout en bout ;
  • Générez des résultats mesurables en travaillant avec un seul associé pour la stratégie, la prestation, le déploiement et la prise en charge continue.
Vue aérienne de bâtiments d'entreprises de haute technologie.
Notre suite de solutions propriétaires éprouvées (OnePlant™, Cognizant Asset Performance Excellence et d'autres) réduit la complexité, avance les déploiements et accélère les opérations intelligentes au niveau de l'IT et de l'OT. Ces plateformes consolident les données, orchestrent les systèmes et favorisent la prise de décision en temps réel. Ainsi, votre transformation s'effectue plus vite, avec précision et des résultats mesurables.

Ces accélérateurs vous permettent les actions suivantes :

  • Déployer des solutions jusqu'à quatre fois plus rapides à un cinquième du coût des alternatives personnalisées traditionnelles ;
  • Intégrer des analyses prédictives, des modèles d'IA générative et de la génération augmentée par récupération (RAG) afin de prendre des décision plus rapides et contextualisées ;
  • Exécuter des systèmes autonomes et des opérations à distance avec des outils d'orchestration pilotés par l'IA ; 
  • Améliorer la disponibilité et les performances avec des diagnostics prédéfinis et des frameworks d'automatisation ;
  • Unifier et contextualiser les données IT, OT et d'ingénierie pour des informations basées sur l'IA ;
  • Adapter plus rapidement grâce à des plateformes alignées sur l'industrie 4.0 qui atténuent les risques et raccourcissent le délai de rentabilisation.
Chaîne de montage de bras robotiques en plein montage de téléphones mobiles.

 

Élaborer des performances supérieures

Qu'il s'agisse de gestion d'actifs, d'exécution manufacturière ou d'agilité de la main-d'œuvre, nous aidons les clients à optimiser la disponibilité, l'efficacité et la réactivité. Nos solutions sont conçues pour s'intégrer à des systèmes comme la gestion des actifs d'entreprises (EAM), les SEF et la gestion des opérations de fabrication (MOM) afin d'augmenter leur valeur ajoutée via les données, l'IA et l'automatisation.

Excellence opérationnelle
Traitement amélioré et réactivité en temps réel 

Bénéficiez d'améliorations mesurables en matière d'efficacité et de qualité grâce à l'automatisation des processus basée sur l'IA, aux jumeaux numériques et à l'orchestration intelligente. Qu'il s'agisse de réduire les déchets ou d'augmenter la cadence et la précision, nous élaborons des opérations intelligentes conçues pour des performances ininterrompues.

Deux collègues de travail en pleine conversation devant un écran d'ordinateur portable.
Performances des actifs

Usage plus intelligent de l'énergie, des équipement et des matériaux

Améliorez la disponibilité, la sécurité et le rendement avec une surveillance d'état, des diagnostics prédictifs, une gestion numérique du cycle de vie des produits et des systèmes intelligents pilotés par l'IA pour la traçabilité et la gestion du cycle de vie des actifs. De l'optimisation énergétique à la maintenance proactive des actifs, nous contribuons à réduire les émissions, à raccourcir les temps d’arrêt jusqu'à 50 %, à diminuer le coût de possession. Nous vous accompagnons également vers vos objectifs zéro émissions nettes.

Des bras robotiques au travail sur une chaîne de montage.
Optimisation des ressources

Maximisez la capacité de la main-d'œuvre et l'agilité opérationnelle

Optimisez le déploiement de la main-d'œuvre, les niveaux de stock et les investissements dans le cycle de vie grâce à une planification, des simulations et des analyses en temps réel basées sur l'IA. Conçues pour l'évolutivité, nos solutions vous aident à synchroniser vos ressources avec la demande dynamique et vos objectifs d'hébergement.

Une employée regarde plusieurs écrans d'ordinateur.
Parlons opportunités
POURQUOI COGNIZANT

Ce que Cognizant vous apporte

Cognizant vous aide à convertir les opérations complexes en capacités connectées, résilientes et pilotées par les informations afin d'améliorer les résultats à tous les niveaux.

Réduction des coûts opérationnels et du délai de prise d'effet

Atteignez jusqu'à 30 % de réduction des coûts avec l'exécution centrée sur l'automatisation, l'intégration intelligente des données et des frameworks éprouvés pour un déploiement quatre fois plus rapide pour un cinquième du coût. Vous raccourcissez ainsi le délai de rentabilisation sans sacrifier la qualité.

icône d'investissement botanique
Des opérations pérennes conçues pour évoluer

Élaborez des opérations évolutives et résilientes avec des architectures conçues pour une disponibilité élevée, une orchestration fluide et l'adaptabilité aux demandes métier changeantes. Vous pouvez alors prendre en charge votre expansion dans plusieurs régions et des charges de travail fluctuantes.

icône de projection
Cybersécurité embarquée pour une protection continue

Protégez les environnements avec une couverture de bout en bout assurée par des laboratoires de sécurité OT de pointe, des frameworks Zero Trust et une surveillance en temps réel. Nous aidons les clients à réduire les risques, valider des solutions et pérenniser les opérations dans le cadre des normes NIST, ISO 27001 et IEC 62443. De la périphérie au cloud, notre approche facilite la transformation sécurisée sans compromettre l'innovation.

icône de cybersécurité
Adoption, gouvernance et impact durable renforcés

Accélérez la transformation avec des frameworks orientés conseil, des formations multilingues et la conduite structurée du changement. Vous atténuez ainsi les perturbations et favorisez l'adoption durable afin que vos équipes soient équipées pour accueillir l'innovation et créer de la valeur ajoutée à chaque étape.

icône de tête
Exécution conforme à la réglementation et conformité en temps réel

Puisez dans notre expertise mondialement certifiée en SEF, en IoT, en cloud et en IT/OT. Bénéficiez de notre expérience approfondie des secteurs réglementés afin de soutenir des performances stratégiques en toute confiance. Renforcez la conformité réglementaire, le suivi et la transparence des émissions grâce à des systèmes traçables et des tableaux de bord pour permettre des opérations compatibles ESG.

icône de régulation
Accélérez l'innovation et l'évolutivité en toute confiance

Avec plus de 270 centres de services répartis dans plus de 45 pays et un modèle d'exécution éprouvé sur trois continents, nous vous aidons à co-développer, prototyper et industrialiser vos solutions plus rapidement. Notre innovation manufacturière, notre IR&D, nos laboratoires de systèmes embarqués et nos centres de test en Inde, en Allemagne, au Japon, en Pologne et en Amérique du Nord permettent une innovation rapide, un délai de réalisation raccourci et des résultats d'ingénierie à l'échelle.

icône d'accélération de l'innovation
Découvrir l'accompagnement de leadership Cognizant
NOS PARTENAIRES

Notre réseau international de partenaires

Il repose sur un écosystème global de partenaires de premier plan qui façonnent la nouvelle ère des opérations intelligentes.

ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES

Les dernières actualités et perspectives

Gardez une longueur d'avance. Parcourez les dernières perspectives, tendances et actualités qui façonnent le monde de l'IoT et de l'ingénierie.

OMRON et Cognizant s'associent pour révolutionner la fabrication avec une intégration IT-OT unique et centralisée

Cette collaboration implique le choix de Cognizant comme partenaire en ingénierie pour les produits de la branche d'automatisation industrielle (IAB) d'OMRON.

Lire l'article
Un bras robotique de montage en action sur du matériel.
Cognizant va lancer la plateforme Neuro AI avec NVIDIA pour accélérer l'adoption de l'IA par l'entreprise

Basée sur l'IA NVIDIA, cette plateforme permet aux systèmes multi-agents évolutifs, aux LLM sur mesure et aux jumeaux numérique de favoriser une transformation évolutive et cross-sectorielle par l'IA.

Lire plus
Image abstraite
Cognizant identifiée comme leader des fournisseurs de services IoT dans le classement HFS Horizons

Reconnue pour son envergure mondiale, son impact stratégique et ses prestations IoT transformatrices, Cognizant obtient la meilleure distinction Horizon 3 Leader de la part de HFS.

Lire plus
Vue aérienne d'une personne guidant une foule vers une lumière vive.
LEADERSHIP

Ouvrir la voie

Faites connaissance avec les précurseurs des opérations intelligentes, entre audace visionnaire et impact concret.

Ratna Sarma

Global Head, Smart Manufacturing

Portrait de Ratna Sarma
Sharath Prasad

AVP, Intelligent Operations

Portrait de Sharath Prasad

Parés à concevoir l'avenir ? Parlons-en

Bien plus qu'une montée en gamme, la modernisation constitue votre avantage concurrentiel.

Cognizant vous aide à simplifier la complexité et à vous développer en toute confiance. Discutons de vos objectifs opérationnels.

