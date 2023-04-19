Accélérez la modernisation de vos données et analyses avec Cognizant Ignition

La modernisation des infrastructures de données permet d'accéder à des capacités de transformation et de redéfinir les positionnements compétitifs. Les entreprises qui posent de solides socles de données compatibles IA sont en mesure de déployer rapidement des solutions intelligentes. Les opérations s'en trouvent ainsi optimisées, qu'il s'agisse d'expériences client hyper-personnalisées, de chaînes logistiques optimisées ou de prise de décision automatisée. Ceci permet à ces entreprises de mener la révolution de l'IA par la transformation d'actifs de données en générateurs d'innovation et de revenus.

Cognizant Ignition, alimenté par l'IA agentique, offre une solution complète pour la modernisation des plateformes de données et de veille économique. Cette offre inclut l'automatisation, l'évolutivité, la rentabilité et la prise en charge du multicloud afin d'améliorer l'efficacité et la prise de décision tout au long du parcours de modernisation. Elle tire parti de la solution multi-agentique pour générer des informations métier et de l'innovation dans tous les secteurs.