Pour sensibiliser aux défis climatiques, partager des idées et favoriser les rencontres, SailGP, circuit mondial de voile, a lancé le forum Champions for Change (C4C). Cognizant, partenaire officiel de l’organisation sportive en matière de transformation numérique, prend en charge la visualisation des données et contribue à créer une « fan expérience » numérique pour les 257 millions de spectateurs de SailGP.

Les 11 et 12 septembre 2021, à l’occasion du Grand Prix de France SailGP, cinquième étape de la saison, huit équipes (australienne, britannique, japonaise, américaine, néo-zélandaise, espagnole et française) se sont affrontées dans le golfe de Saint-Tropez sur des catamarans ultrarapides volant sur des foils. SailGP contribue avec chacune des villes hôtes à faire découvrir les joies de la voile, aux jeunes, filles et garçons à parité. Ils représentent la prochaine génération de défenseurs du climat.

Si ce sport est fascinant en soi, l’organisation poursuit d’autres objectifs au-delà de la performance sportive tels que le recours à une énergie propre et l’inclusion. SailGP revendique l’action, car elle voit une opportunité de partager sa démarche au sein de sa communauté de passionnés. De toute évidence, les gens suivent davantage le sport qu’ils ne lisent les magazines scientifiques.

Le récent rapport de l’ONU sur le changement climatique (vous pouvez trouver ici le rapport du GIEC) met en évidence les défis majeurs auxquels nous sommes tous confrontés. L’ampleur des changements nécessaires impose une action collective, c’est pourquoi SailGP a choisi d’investir dans l’animation du forum Champions for Change.

Lors de la précédente étape à Aarhus en août 2021, Thomas Djursø, Country Manager pour Cognizant Danemark, et des membres de son équipe ont eu la chance de participer au tout premier événement C4C. Objectif affiché : trouver des solutions en échangeant des idées au sein d’un réseau solide. L’équipe de SailGP avait préparé un programme riche avec des intervenants danois et européens, de différents secteurs.

Quatre initiatives présentées lors du premier forum C4C :

Apprendre à gérer ses émissions grâce à des objectifs fondés sur les données scientifiques. Le Carbon Disclosure Project (CDP) est un organisme sans but lucratif responsable du système mondial d’information sur les émissions de CO2 des entreprises et des régions. Il fournit des « objectifs basés sur des données scientifiques » et des solutions possibles, afin qu’elles puissent gérer leur impact environnemental.

SailGP est le premier championnat neutre en carbone et il ambitionne de recourir exclusivement aux énergies renouvelables d’ici 2025. Le forum C4C a été une véritable source d’inspiration pour tous les participants, conscients qu’il faut inverser la tendance pour ne pas laisser à la prochaine génération une société reposant sur les énergies fossiles.

Pour découvrir l’approche de Cognizant en matière de développement durable, consultez notre dernier rapport ESG.