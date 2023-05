Qu'est-ce que la core modernisation ?

La transformation numérique des infrastructures et applications de base (ou digital core modernization en anglais) fait référence au processus de mise à jour des applications et infrastructures informatiques, sur site ou dans le cloud, afin de fournir des applications numériques et stratégies d'entreprise favorisant un fonctionnement plus agile des entreprises.

Quels sont les avantages de la core modernisation pour une entreprise ?

La transformation numérique des infrastructures et applications de base permet aux entreprises d'exploiter de nouvelles fonctionnalités des applications afin de mieux répondre aux besoins de ses départements et clients. Parmi ses avantages figurent la réduction du coût de possession, une plus grande disponibilité et réactivité des applications, une flexibilité accrue et une plus grande satisfaction du client.

La core modernisation permet aux entreprises de :