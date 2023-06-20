药物警戒
随着药品交付速度的加快，许多事务都成为企业的当务之急，其中包括确保患者安全，满足监管要求和不断变化的报告要求，管理不断上升的成本以及处理大量数据来源。
我们的独特优势
Cognizant 药物警戒服务
我们拥有一支技术精良的专家团队，将广泛的行业知识和技术专长与先进的 AI、自动化和基于云的药物警戒技术相结合，为您打造以人为本的定制化解决方案。我们的解决方案涵盖数据收集、检测、评估、理解以及监督等多种功能，可确保您保持最新、合规的安全概况，并提供您需要的灵活性和透明度。出色的行业口碑和全面的合作伙伴网络是我们强大的后盾，让我们可以全力支持您推出产品，同时提高服务品质并且保障患者安全。
Cognizant 药物警戒服务的主要功能
药物警戒解决方案成果
下面列举几个我们为行业领导者交付的解决方案。
成功案例
典型案例
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管理团队
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