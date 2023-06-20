Cognizant 药物警戒服务

我们拥有一支技术精良的专家团队，将广泛的行业知识和技术专长与先进的 AI、自动化和基于云的药物警戒技术相结合，为您打造以人为本的定制化解决方案。我们的解决方案涵盖数据收集、检测、评估、理解以及监督等多种功能，可确保您保持最新、合规的安全概况，并提供您需要的灵活性和透明度。出色的行业口碑和全面的合作伙伴网络是我们强大的后盾，让我们可以全力支持您推出产品，同时提高服务品质并且保障患者安全。