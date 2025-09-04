Avasant 2025 年 Veeva 数字化服务 RadarView

这一荣誉印证了 Cognizant 在生命科学领域的深厚专业积淀、创新实力与影响力。我们全面的 Veeva 服务涵盖开发云与商业云两个领域，由成熟的卓越中心 (CoE) 及庞大的认证专家团队提供支持，团队成员包括 Vault、CRM 及各模块相关领域的专家。凭借对用户体验、监管自动化与全渠道互动的专注，Cognizant 已成为生命科学企业探索数字化健康未来的可靠伙伴。