2025 年生命科学企业应用平台服务

该报告将 Cognizant 评为该领域的领导者，称其为“全球 2000 强企业的首选咨询机构”，助力客户实现体验驱动的增长。不仅如此，Cognizant 还在全球 Salesforce 合作伙伴中位列前三，在 Oracle 全球战略合作伙伴中位列前九。在全球拥有 Oracle 云认证数量最多的组织中，Cognizant 同样跻身前三。