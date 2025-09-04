跳至主要内容 Skip to footer
2025 年生命科学企业应用平台服务
在 Everest Group 的《2025 年生命科学企业应用平台服务 PEAK Matrix® 评估》中，Cognizant 被评为领导者

该报告将 Cognizant 评为该领域的领导者，称其为“全球 2000 强企业的首选咨询机构”，助力客户实现体验驱动的增长。不仅如此，Cognizant 还在全球 Salesforce 合作伙伴中位列前三，在 Oracle 全球战略合作伙伴中位列前九。在全球拥有 Oracle 云认证数量最多的组织中，Cognizant 同样跻身前三。

