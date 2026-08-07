Cognizant 今日宣布，公司在 Avasant 2026 年生命科学数字服务 RadarView™ 中获评“领导者”。这一荣誉彰显了 Cognizant 在整个生命科学价值链中的能力深度，以及在 AI、高级工程及生态系统合作伙伴关系方面的持续投资，从而赋能制药、生物技术与医疗器械企业加速从药物发现到惠及患者的创新进程。作为 AI Builder，Cognizant 正通过专为行业特定需求打造的全栈式解决方案，助力客户将 AI 愿景转化为切实的企业价值。