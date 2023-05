Mitarbeiter:innen weltweit

Cognizant® Skills-Beschleuniger

Cognizant möchte eine talentierte und multikulturelle Belegschaft aufbauen, die sich für herausragenden Kundenservice einsetzt. Wir sind auf der Suche nach talentierten Fachleuten, die an einem aufregenden Online-Schulungsprogramm ohne Out-of-Pocket-Kosten teilnehmen, das Ihre Karriere in einem technologiebezogenen Bereich beschleunigen wird. Dieses Fast-Track-Technologie-Trainingsprogramm ist ein "Hire-to-Train"-Bootcamp, das sich an Hochschulabsolventen und -absolventinnen mit Nicht-STEM-Abschlüssen richtet, die ihre Fähigkeiten verbessern und sich auf eine Karriere in stark nachgefragten Technologiebereichen vorbereiten möchten; einschließlich Softwareentwicklung, Datengeschäftsanalyse, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz sowie IoT (Internet der Dinge). Cognizant ist bestrebt, in neue Talentpipelines zu investieren und Menschen darauf vorzubereiten, das Beste aus der Technologie zu machen, die unsere gemeinsame Zukunft schmieden kann.