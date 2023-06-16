SAP S/4HANA服务

高知特S/4HANA咨询顾问服务，将根据企业的既定目标，为企业提供广泛的咨询服务，助力企业对系统进行360度的了解，实现S/4HANA资源的科学分配。我们与企业客户携手，利用独有的S/4HANA咨询框架，快速鉴别转型机会点，实现对业务流程的创新设计。在高知特智能企业平台整体解决方案下，我们还为企业提供价值探索以及概念验证服务（POC）。

我们的业务转型服务，可帮助企业在价值探索和评估阶段，依据行业基准，对现有业务进行流程挖掘，进而实施流程自动化，从而获得S/4HANA的最佳实践方法。

高知特ERP咨询顾问服务为企业提供定制化的S/4HANA投资方案，并确立清晰的转型路径。