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SAP
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一名男子手持笔记本电脑，站在办公室里与同事进行讨论

SAP 推动企业转型

实现运营现代化以推动更好的业务成果。
data-xy-axis-lg:null; data-xy-axis-md:60% 40%; data-xy-axis-sm:70% 30%
<h3>概览</h3>
<h5><span class="text-primary">消费者已从关注技术性能转向关注业务成果。随着这些业务动态的变化，企业必须创新、简化和简化流程，以提供更好的客户体验并提高运营效率。</span></h5>
<ul>
<li class="h5" style="color: rgb(0,0,72);"><span class="text-regular">构建现代化能力，企业将能够为顾客提供个性化的体验和服务，灵活部署新的数字商业模式。</span></li>
<li class="h5" style="color: rgb(0,0,72);"><span class="text-regular">获得敏捷能力，企业将能够随时随地访问业务数据并优化流程，更好地满足顾客需求。</span></li>
</ul>
<h5><span class="text-primary">高知特的能力和服务专注于使用先进的解决方案、数字和咨询服务以及变革性应用管理为客户带来业务成果。</span></h5>
<h5><span class="text-primary">高知特拥有一支由技术精湛且经过认证的 SAP 顾问和行业专家组成的庞大团队，通过量身定制的创新和可持续解决方案来提供无与伦比的价值，以满足每个行业的独特需求。</span></h5>
<h5><span class="text-primary">我们的全球交付足迹、四层交付模式和灵活的交付地点使我们能够为客户提供一流的 SAP 服务，无论他们身在何处。</span></h5>
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概览
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RISE with SAP 认证合作伙伴
RISE with SAP 认证合作伙伴

凭借在 RISE with SAP 转型领域的能力专长，Cognizant 荣获 RISE with SAP 认证合作伙伴资质。这充分印证了我们致力于帮助客户加速云转型的承诺，也彰显了我们采用规范且节点清晰的实施方法以及引领创新的能力。我们依托深厚的行业知识、有效的项目风险管理和可靠的项目周期，确保客户能够安全、无缝实施 SAP Cloud，同时充分利用 SAP 资源，从而释放效率潜能、驱动业务增长并实现卓越的转型价值。

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服务

SAP AI 解决方案

企业正将基于上下文的 AI 嵌入 SAP，以此重塑 SAP 架构，转变业务流程，并赋能智能、互联且以结果为导向的运营模式。凭借 SAP Business AI 解决方案运营认证，Cognizant 的企业级 AI 服务可交付安全、可扩展且负责任的转型，并创造可衡量的业务影响。

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RISE with SAP 解决方案

当今企业必须实现下一个重大飞跃，将自身转变为面向未来的企业。高知特的 Learn Enable Accelerate Perform 框架帮助客户采用价值驱动的方法，并通过解决完整的业务转型生命周期，将 RISE with SAP 解决方案以及我们专有的工具和框架结合在一起，以加快交付速度。

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SAP S/4HANA服务

智能企业的打造，需要有迅速、灵活和敏捷的运营模式。我们为客户提供经过测试的解决方案，可帮助您将既有的 SAP 环境快速转变为可靠的、面向未来的 S/4HANA 环境，并将中断和风险降至最低。

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客户体验服务

提高顾客忠诚度，要求企业业务必须以顾客为中心。我们通过提供可靠的云框架套件，为 SAP 客户体验解决方案提供无缝扩展解决方案，助力企业打造现代化的客户体验，并对顾客需求有更加深刻的洞察。

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云采用

随着业务拓展到全球范围，敏捷性与现代化至关重要。我们与 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud 深度合作，提供云采用服务，帮助企业简化配置、加速云支持，并按需满足业务需要。

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商业技术平台

创新是企业可持续发展的一个关键原则。我们的 SAP 业务技术平台 (BTP) 产品可帮助您踏上创新智能核心的全面旅程。

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数据与分析

对于智能型企业而言，数据不仅仅是资产，更是转型的引擎。我们的 SAP 数据和分析服务支持您将数据转化为洞察，助推明智决策，并释放可衡量的商业价值。

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人力资本管理服务

现代企业的成功秘诀就是将人才转化为战略优势。我们由 SAP SuccessFactors 提供支持的端到端人力资本管理服务，可帮您提升员工体验、释放人力潜能，并在全企业范围内实现可衡量的人才成果，从而解锁实实在在的商业价值。

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服务
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典型案例

一名女性抱着婴儿，在搅拌碗里的食物

消费品

Mead Johnson Nutrition 在 11 个月内实现全球 ERP 转型

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两名员工坐在办公桌前交谈

制造

SAP S/4HANA 助力 Etex 迈入可持续创新新纪元

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一家人围坐在桌、边聊天

制造

Vorwerk 借助全新数字化销售平台为增长做好准备

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A manufacturing hub equipped with machines

制造

制造业巨头将 SKU 处理加速 8 倍

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三名头戴安全帽、身穿防护服的工人正在讨论

制造

Etex 设定了将大型 SAP 工作负载迁移至 Azure 的数字路径

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传送带上的 3 个黄色瓶子

消费品

Orkla Foods 借助 Azure 上的 SAP S/4HANA 提高敏捷性

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已经蓄满水的水箱

制造

格兰富 (Grundfos) 利用 S/4HANA 迁移了 19 亿条记录

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一位女士正在看文件

保险

为 Swiss Re（瑞士再保险）打造运营韧性

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一位女士正在操作医疗设备

医疗

S/4HANA 迁移使用户生产力提高 25%

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点亮的多点全息球面图

消费品

通过 SAP 系统升级，英国饮料集团 Britvic（碧域）大幅提升云服务

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夜幕下的城市景致

制造

Orica (澳瑞凯) 利用SAP S/4HANA数字化核心实现IT现代化

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2023 年 SAP Pinnacle Awards 入围者徽标
2023 年 SAP Pinnacle Awards 决赛入围者

高知特已入围 2023 年 SAP Pinnacle Awards 业务流程转型类决赛。该奖项类别表彰我们作为合作伙伴，展示了 SAP Signavio 解决方案对解决方案开发、创新和客户成功做出的最大贡献。

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高知特与 Signavio 合作提供 BPI 主导的转型

高知特与 Signavio 签署了一项史无前例的协议，提供以业务流程智能 (BPI) 为主导的转型之旅，提高流程分析、最佳实践采用和自动化的可视性，同时加速现代化。客户可以发现流程效率低下的地方并定义改进措施以实现更高的敏捷性和弹性。

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高知特是 SAP 的全球战略服务合作伙伴

作为 SAP GSSP 的精选合作伙伴，我们为客户提供创新的定制解决方案，帮助他们更为成为智能企业。通过我们与 SAP 的联合创新和开发计划，客户可以发掘巨大的业务价值，实现可持续发展目标，从而取得领先地位并且一路领先。

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高知特因 SAP on Azure 荣获 2022 年微软美国年度合作伙伴奖

高知特曾多次荣获微软颁发的奖项，其中包括“SAP on Azure 2022 年 MSUS 合作伙伴奖”。这些奖项是对我们利用微软云和 SAP 为客户提供创新型数字化转型成果并解决其复杂业务问题的能力的一种认可。

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高知特被评为 “SAP 云迁移服务”领导者

NelsonHall 在《2021 年度 SAP 云迁移服务研究报告》中将高知特评为“领导者”，评价范围包含遗留系统迁移能力和S/4HANA 转型能力，杰出性主要体现在高知特具备成熟的实施能力、丰富的合作伙伴生态、以及自有开发的各类加速包套件。

阅读完整报告

高知特通过了七项 SAP 全球认证
高知特通过了七项 SAP 全球认证

我们是通过 SAP 认证的全球外包合作伙伴，提供 S/4HANA 解决方案、SAP BTP（首次）、云计算和基础架构运营、SuccessFactors 解决方案等服务。这一成就表明，我们有能力提供最优质的 SAP 服务，帮助客户实现可持续发展目标，加快成为智能企业。

阅读博客文章

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典型案例
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<p>“高知特团队为我们成功整合三家厂商系统提供了有力支持。没有高知特的支持，我们将无法按时完成这一复杂项目。通过系统的集成，彻底提升了我们对业务的支持水平。”</p> <p><b>- 供应链部门副总裁，一家全球性包装解决方案公司</b></p>
<p>“鉴于高知特的专家顾问团队、行业实施经验、SAP 知识，我们选择了与高知特合作。高知特协助我们，将多个并购企业的遗留系统进行了替换和整合，统一了其中的业务流程，为我们的业务发展战略提供了有力支持，并帮助我们能够在全球范围提供客户体验服务。”</p> <p><b>- CIO，一家全球领先的技术信息企业</b></p>
<p>“感谢高知特帮助我们成功顺利上线新系统，而且实现了零业务中断。高知特体现出的对SAP和各类系统的丰富知识、项目攻坚的毅力、以及管理大型复杂IT项目的能力，让我感到敬佩。”</p> <p><b>- CIO，一家美国专业医疗保健公司</b></p>
<p>“如果没有高知特团队强大的项目整合能力，我们无法完成本次 SAP 升级项目。我们结合之前IT运营实际开支和对Azure云设施成本的估算，预计本次SAP上云项目将为我们每年节约至少25%的经济支出。”</p> <p><b>- CIO，一家阿联酋领先的项目集成商</b></p>
<p>“在高知特的管理层支持和团队努力下，让我们的项目成功顺利完成。同时，高知特的系统运维管理服务也为我们接下来的系统运维工作提供有力后盾。感谢高知特，让我们继续保持愉快合作。”</p> <p><b>- 业务应用副总裁，一家全球性包装解决方案公司</b></p>
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客户评价
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SAP 合作伙伴

我们与世界级企业共同合作，并达成战略联盟，从而拓展服务领域，向客户交付更为全面的解决方案。我们的部分战略合作伙伴包括：

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