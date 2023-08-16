<p>“高知特团队为我们成功整合三家厂商系统提供了有力支持。没有高知特的支持，我们将无法按时完成这一复杂项目。通过系统的集成，彻底提升了我们对业务的支持水平。”</p> <p><b>- 供应链部门副总裁，一家全球性包装解决方案公司</b></p>

<p>“鉴于高知特的专家顾问团队、行业实施经验、SAP 知识，我们选择了与高知特合作。高知特协助我们，将多个并购企业的遗留系统进行了替换和整合，统一了其中的业务流程，为我们的业务发展战略提供了有力支持，并帮助我们能够在全球范围提供客户体验服务。”</p> <p><b>- CIO，一家全球领先的技术信息企业</b></p>

<p>“感谢高知特帮助我们成功顺利上线新系统，而且实现了零业务中断。高知特体现出的对SAP和各类系统的丰富知识、项目攻坚的毅力、以及管理大型复杂IT项目的能力，让我感到敬佩。”</p> <p><b>- CIO，一家美国专业医疗保健公司</b></p>

<p>“如果没有高知特团队强大的项目整合能力，我们无法完成本次 SAP 升级项目。我们结合之前IT运营实际开支和对Azure云设施成本的估算，预计本次SAP上云项目将为我们每年节约至少25%的经济支出。”</p> <p><b>- CIO，一家阿联酋领先的项目集成商</b></p>

<p>“在高知特的管理层支持和团队努力下，让我们的项目成功顺利完成。同时，高知特的系统运维管理服务也为我们接下来的系统运维工作提供有力后盾。感谢高知特，让我们继续保持愉快合作。”</p> <p><b>- 业务应用副总裁，一家全球性包装解决方案公司</b></p>