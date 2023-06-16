概览
消费者已从关注技术性能转向关注业务成果。随着这些业务动态的变化，企业必须创新、简化和简化流程，以提供更好的客户体验并提高运营效率。
- 构建现代化能力，企业将能够为顾客提供个性化的体验和服务，灵活部署新的数字商业模式。
- 获得敏捷能力，企业将能够随时随地访问业务数据并优化流程，更好地满足顾客需求。
当今企业必须实现下一个重大飞跃，将自身转变为面向未来的企业。高知特的 Learn Enable Accelerate Perform 框架帮助客户采用价值驱动的方法，并通过解决完整的业务转型生命周期，将 RISE with SAP 解决方案以及我们专有的工具和框架结合在一起，以加快交付速度。
智能企业的打造，需要有迅速、灵活和敏捷的运营模式。我们为客户提供经过测试的解决方案，可帮助您将既有的 SAP 环境快速转变为可靠的、面向未来的 S/4HANA 环境，并将中断和风险降至最低。
提高顾客忠诚度，要求企业业务必须以顾客为中心。我们通过提供可靠的云框架套件，为 SAP 客户体验解决方案提供无缝扩展解决方案，助力企业打造现代化的客户体验，并对顾客需求有更加深刻的洞察。
随着商业的全球化，企业希望 IT 基础设施供给更够更加精简高效，能够灵活满足业务需要。高知特致力于与客户展开密切合作，帮助他们真正实现数字化技术所提供的优势，加速云采用。
创新是企业可持续发展的一个关键原则。我们的 SAP 业务技术平台 (BTP) 产品可帮助您踏上创新智能核心的全面旅程。
高知特针对 SAP 内存计算平台 SAP HANA，提供具有业界领先水平的独特服务能力。
借助由 SAP SuccessFactors 提供支持的高知特端到端员工体验管理 (HXM) 服务改变员工体验，最大限度地发挥人才的作用。
高知特重新定义了其战略和业务重点，以提升其变革性应用管理服务能力，增强交付和差异化产品，为客户提供切实的业务成果。
企业IT转型对于企业发展愈发重要。高知特SAP方案咨询团队，为企业提供全面的转型咨询服务，涵盖服务能力、业务运营和技术方案设计。
为 ERP 实施提供高效的质量工程与保证 (QE&A)，服务商需要具备深厚的 SAP 产品专业知识、对底层业务流程的理解、以及在测试方面的最佳实践经验积累。高知特 SAP 服务团队将这三个要素结合，为企业提供专业而全面的 SAP 项目测试服务。
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