<h3>概览</h3>
<h5><span class="text-primary">消费者已从关注技术性能转向关注业务成果。随着这些业务动态的变化，企业必须创新、简化和简化流程，以提供更好的客户体验并提高运营效率。</span></h5>
<ul>
<li class="h5" style="color: rgb(0,0,72);"><span class="text-regular">构建现代化能力，企业将能够为顾客提供个性化的体验和服务，灵活部署新的数字商业模式。</span></li>
<li class="h5" style="color: rgb(0,0,72);"><span class="text-regular">获得敏捷能力，企业将能够随时随地访问业务数据并优化流程，更好地满足顾客需求。</span></li>
</ul>
<h5><span class="text-primary">高知特的能力和服务专注于使用先进的解决方案、数字和咨询服务以及变革性应用管理为客户带来业务成果。</span></h5>
<h5><span class="text-primary">高知特拥有一支由技术精湛且经过认证的 SAP 顾问和行业专家组成的庞大团队，通过量身定制的创新和可持续解决方案来提供无与伦比的价值，以满足每个行业的独特需求。</span></h5>
<h5><span class="text-primary">我们的全球交付足迹、四层交付模式和灵活的交付地点使我们能够为客户提供一流的 SAP 服务，无论他们身在何处。</span></h5>
服务
典型案例
<p>“高知特团队为我们成功整合三家厂商系统提供了有力支持。没有高知特的支持，我们将无法按时完成这一复杂项目。通过系统的集成，彻底提升了我们对业务的支持水平。”</p> <p><b>- 供应链部门副总裁，一家全球性包装解决方案公司</b></p>
<p>“鉴于高知特的专家顾问团队、行业实施经验、SAP 知识，我们选择了与高知特合作。高知特协助我们，将多个并购企业的遗留系统进行了替换和整合，统一了其中的业务流程，为我们的业务发展战略提供了有力支持，并帮助我们能够在全球范围提供客户体验服务。”</p> <p><b>- CIO，一家全球领先的技术信息企业</b></p>
<p>“感谢高知特帮助我们成功顺利上线新系统，而且实现了零业务中断。高知特体现出的对SAP和各类系统的丰富知识、项目攻坚的毅力、以及管理大型复杂IT项目的能力，让我感到敬佩。”</p> <p><b>- CIO，一家美国专业医疗保健公司</b></p>
<p>“如果没有高知特团队强大的项目整合能力，我们无法完成本次 SAP 升级项目。我们结合之前IT运营实际开支和对Azure云设施成本的估算，预计本次SAP上云项目将为我们每年节约至少25%的经济支出。”</p> <p><b>- CIO，一家阿联酋领先的项目集成商</b></p>
<p>“在高知特的管理层支持和团队努力下，让我们的项目成功顺利完成。同时，高知特的系统运维管理服务也为我们接下来的系统运维工作提供有力后盾。感谢高知特，让我们继续保持愉快合作。”</p> <p><b>- 业务应用副总裁，一家全球性包装解决方案公司</b></p>
SAP 合作伙伴
我们与世界级企业共同合作，并达成战略联盟，从而拓展服务领域，向客户交付更为全面的解决方案。我们的部分战略合作伙伴包括：