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Cognizant 创新网络
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Cognizant 创新网络是 Cognizant 旗下的企业投资分支，专注于扶持处于早期至中期的企业级软件初创公司。这一计划打通了从初创创新到企业级落地的直达通道，使 Cognizant 能够以卓越的速度发掘突破性技术，并将其深度整合至为全球 2000 家客户打造的解决方案中。
Cognizant 创新网络与 Cognizant AI 实验室协同作战，后者负责甄别并验证最具潜力的创新成果。AI 实验室深耕原创研究与知识产权开发，创新网络则鼎力支持初创企业将这些创新转化为企业级产品，助力客户更快、更安全地将下一代技术扩展至真实应用场景。

携手 AI Builder 前行

抢占先机，洞见未来

面对创新，被动等待可能就会错失先机。Cognizant 创新网络将您无缝融入正在孕育下一波 AI 突破浪潮的初创生态系统中，让您的企业在颠覆性变革到来之前，掌握先发优势。

创造可衡量回报的 AI 投资

将 AI 投资切实转化为显著的财务成果。我们对被投企业开展评估，聚焦于其交付生产力提升、驱动智能决策、强化风险管理的能力，确保创新网络所支持的每一项解决方案，都能实打实地体现在您的营收之中。

面向企业级交付，而非停留在实验阶段

Cognizant 深耕企业级实施领域逾 30 年，这意味着初创企业的创新绝不会仅仅以“原型”的形态交付给客户。创新网络严守验证、扩展与部署关卡，确保解决方案从落地第一天起，就能完美匹配全球化企业的严苛标准。

互利共赢的强大生态系统

被投企业可接入 Cognizant 的全球 2000 家客户群，并汲取深厚的行业专长。客户则能获得经过精心筛选、久经考验且极具潜力的技术。创新网络为生态系统中的每一家企业创造着源源不断的复利价值。

4.5 万亿美元

AI 预计释放的美国劳动力生产力潜在价值（来源：Cognizant《2026 新工作，新世界》）

逾 30 年底蕴

预见技术变革，为全球客户打造企业级解决方案

全球 2000 家企业

被投企业通过该网络可接触到的 Cognizant 庞大客户群规模

创新网络的初期投资重点，覆盖当今驱动企业运营实现最重大转型的各类核心技术。从前沿 AI 模型、智能体系统，到下一代云技术及网络安全基础设施，被投企业的入选标准始终基于其为企业客户缔造深远、可扩展商业价值的无限潜力。

“面对创新，企业若被动等待，必将错失先机——而我们，也绝不会停下脚步。Cognizant 创新网络确保我们深度融入正在孕育下一波 AI 突破的初创生态系统，并让我们占据有利位置，将这些突破转化为可衡量的企业价值。”

— Ravi Kumar S，Cognizant 首席执行官

Ravi Kumar，Cognizant CEO
通过信任框架将标准落地实施

“我们的目标是帮助企业将 AI 投资转化为可衡量的财务回报，具体体现为生产力的跃升、决策的智能化以及风险管理的强化。作为 AI Builder，这是我们增长战略的核心：将突破性创新转化为企业级解决方案，从而驱动真正的商业价值。”

— Jatin Dalal，Cognizant 首席财务官兼创新网络负责人

Jatin Dalal，Cognizant CFO 兼创新网络负责人

了解如何加入 Cognizant 创新网络。

准备好为您的企业引入下一代创新，或者在 Cognizant 的鼎力支持下亲手打造下一个突破了吗？

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