Cognizant 创新网络

Cognizant 创新网络是 Cognizant 旗下的企业投资分支，专注于扶持处于早期至中期的企业级软件初创公司。这一计划打通了从初创创新到企业级落地的直达通道，使 Cognizant 能够以卓越的速度发掘突破性技术，并将其深度整合至为全球 2000 家客户打造的解决方案中。 Cognizant 创新网络与 Cognizant AI 实验室协同作战，后者负责甄别并验证最具潜力的创新成果。AI 实验室深耕原创研究与知识产权开发，创新网络则鼎力支持初创企业将这些创新转化为企业级产品，助力客户更快、更安全地将下一代技术扩展至真实应用场景。