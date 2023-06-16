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构建和大规模实施智能体 AI
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实现智能体 AI 的规模化落地，大幅提升企业绩效

自主化 AI 为企业提供了从根本上重塑运营与价值创造的机会，有效缓解了智能产能的瓶颈。不久之后，智能体系统就能够全天候自主运行，助力企业领导者大幅度提升绩效，追求以前根本不可能实现的成果。

我们已经通过智能体 AI 帮助企业实现的真实成果

英国金融公司

300%

首次内容审批通过率激增 300%

审批周期从 4 周缩短至 4 分钟

医疗服务提供商

90%+

申诉与投诉程序中的分类准确性

75% 的人才重新部署至高价值战略计划

保险

98%

AI 赋能的自动化机制好评率

报告草案撰写时间缩减 24%，好评率达到 98%

生物制药

8 倍

异常处理速度提升

节省超过 100 人时，数据精准度提升 15%

电信

1100 万美元

采用多智能体计费系统实现的年度节约

月均节省 90 万美元，并加速财务流程，更好地回收收入

 

医疗

85%

PDE 处理时间缩减

手动处理时间减少 85%，同时确保 98% 的准确率

探索我们的解决方案

当 AI 模型成为智能商业的核心基石，上下文就成了让输出在实际运营中保持准确、安全且相关的差异化优势。Cognizant 可帮助您利用智能体范式转变重新构想您的业务，赋能人类员工，并从您特有的上下文资产中获得持久的竞争优势。

我们的敏捷型跨学科团队将指导您完成业务重塑之旅。我们的上下文工程专家确保智能体解决方案能够提供持久的投资回报率，以及树立竞争优势所需的精确度。

Agent Foundry

利用 AI 智能体实现大规模运营转型

了解更多
Neuro® AI Engineering

实现生产级智能体 AI 的产业化

了解更多
Neuro® Cybersecurity

编排网络安全与合规性

了解更多
AI 保证

通过生产就绪度保障构建对 AI 信任

了解更多
Cognizant 自主化客户互动

利用 AI 彻底改变联络中心 

了解更多
AI 训练数据服务

以多模态数据驱动模型 

了解更多

什么是上下文？

上下文是企业的知识与智能池，它涵盖了目标、指标、角色、流程、政策、约束条件以及系统。它揭示了个人与团队如何协作、沟通并应对预期和突发挑战，在重重约束下寻路前行，同时始终恪守规则。

通过为 LLM 和 SLM 提供核心信息，上下文使 AI 智能体能够做出精准决策、与人类目标保持一致、遵守政策并适应实时挑战。

观看 Cognizant 首席执行官 Ravi Kumar S 的深入解读。

AI 如何造就下一代“建设者”

加入 Cognizant CEO Ravi Kumar S 与 Microsoft 核心 AI 执行副总裁 Jay Parikh 的对话，深度探索 AI 驱动下的软件开发转型。

上下文工程与企业 AI 的未来

加入 Cognizant CEO Ravi Kumar S 与 WRITER 首席执行官 May Habib 的探讨，步入企业智能体系统与 AI 不断演进的世界。

“智能体之力”播客

在“智能体之力”播客中，聆听客户与行业远见者分享真实的智能体落地案例。

Cognizant CEO’s vision on building smarter enterprises with AI agents

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Ravi Kumar S，Cognizant 首席执行官

When AI agents make the call: Governing autonomy at scale

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Benjamin Larsen，世界经济论坛 AI 安全负责人

Laying the groundwork for autonomous decision-making across agricultural operations

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Patricio Salvatore La Rosa，Bayer 种子生产创新部门 E2E 决策科学负责人 | Paul Jarratt，Cognizant AI 实验室思想领导力主管

How Cognizant leveraged agentic AI to host and judge the world’s largest gen AI hackathon

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Arumugam Kamaradassan，Cognizant 自动化和 AI 产业化主管 | Deepak Singh，Cognizant AI 实验室高级数据科学家

Enabling agentic AI: Why trust, ethics and partnership come first

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Leo S. Mackay Jr.，Lockheed Martin 道德与企业保障高级副总裁兼首席审计执行官

Designing for scale: Building the enterprise playbook for agentic AI

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Kim Krogh Andersen，Telstra 产品和技术集团高管

Building a trust layer with AI agents

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Krishna Gade，Fiddler 首席执行官

Without responsible AI, can multi-agent systems truly scale?

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苏黎世保险公司 AI 治理全球主管 Lisa Bechtold | Cognizant 首席负责任 AI 官 Amir Banifatemi

The evolution of AI agents: The past and the present (Part 1)

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Adam Cheyer，Airbnb AI 体验副总裁兼 Siri 联合创始人 | Babak Hodjat，Cognizant AI 首席技术官

The evolution of AI agents: The past and the present (Part 2)

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Adam Cheyer，Airbnb AI 体验副总裁兼 Siri 联合创始人 | Babak Hodjat，Cognizant AI 首席技术官

全天候执行已经触手可及

当智能体获得上下文、监管机制和可衡量的性能时，就能做到“全天候执行”。我们能为您构建必要的全栈系统、平台、模型及工具，帮您有效实现 AI 规模化落地，并加速取得成果。我们的专家可以为您指明方向。

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