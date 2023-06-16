构建和大规模实施智能体 AI
自主化 AI 为企业提供了从根本上重塑运营与价值创造的机会，有效缓解了智能产能的瓶颈。不久之后，智能体系统就能够全天候自主运行，助力企业领导者大幅度提升绩效，追求以前根本不可能实现的成果。
我们已经通过智能体 AI 帮助企业实现的真实成果
探索我们的解决方案
当 AI 模型成为智能商业的核心基石，上下文就成了让输出在实际运营中保持准确、安全且相关的差异化优势。Cognizant 可帮助您利用智能体范式转变重新构想您的业务，赋能人类员工，并从您特有的上下文资产中获得持久的竞争优势。
我们的敏捷型跨学科团队将指导您完成业务重塑之旅。我们的上下文工程专家确保智能体解决方案能够提供持久的投资回报率，以及树立竞争优势所需的精确度。
什么是上下文？
上下文是企业的知识与智能池，它涵盖了目标、指标、角色、流程、政策、约束条件以及系统。它揭示了个人与团队如何协作、沟通并应对预期和突发挑战，在重重约束下寻路前行，同时始终恪守规则。
通过为 LLM 和 SLM 提供核心信息，上下文使 AI 智能体能够做出精准决策、与人类目标保持一致、遵守政策并适应实时挑战。
观看 Cognizant 首席执行官 Ravi Kumar S 的深入解读。
“智能体之力”播客
在“智能体之力”播客中，聆听客户与行业远见者分享真实的智能体落地案例。
Cognizant CEO’s vision on building smarter enterprises with AI agents
Ravi Kumar S，Cognizant 首席执行官
When AI agents make the call: Governing autonomy at scale
Benjamin Larsen，世界经济论坛 AI 安全负责人
Laying the groundwork for autonomous decision-making across agricultural operations
Patricio Salvatore La Rosa，Bayer 种子生产创新部门 E2E 决策科学负责人 | Paul Jarratt，Cognizant AI 实验室思想领导力主管
How Cognizant leveraged agentic AI to host and judge the world’s largest gen AI hackathon
Arumugam Kamaradassan，Cognizant 自动化和 AI 产业化主管 | Deepak Singh，Cognizant AI 实验室高级数据科学家
Enabling agentic AI: Why trust, ethics and partnership come first
Leo S. Mackay Jr.，Lockheed Martin 道德与企业保障高级副总裁兼首席审计执行官
Designing for scale: Building the enterprise playbook for agentic AI
Kim Krogh Andersen，Telstra 产品和技术集团高管
Building a trust layer with AI agents
Krishna Gade，Fiddler 首席执行官
Without responsible AI, can multi-agent systems truly scale?
苏黎世保险公司 AI 治理全球主管 Lisa Bechtold | Cognizant 首席负责任 AI 官 Amir Banifatemi
The evolution of AI agents: The past and the present (Part 1)
Adam Cheyer，Airbnb AI 体验副总裁兼 Siri 联合创始人 | Babak Hodjat，Cognizant AI 首席技术官
The evolution of AI agents: The past and the present (Part 2)
Adam Cheyer，Airbnb AI 体验副总裁兼 Siri 联合创始人 | Babak Hodjat，Cognizant AI 首席技术官
全天候执行已经触手可及
当智能体获得上下文、监管机制和可衡量的性能时，就能做到“全天候执行”。我们能为您构建必要的全栈系统、平台、模型及工具，帮您有效实现 AI 规模化落地，并加速取得成果。我们的专家可以为您指明方向。