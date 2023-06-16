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物理 AI
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赋能实体企业，实现环境感知

大多数企业价值的得失皆系于物理世界 — 从传感器、设备到电网、车队，再到门店、实验室及现场服务。Cognizant 助您打造具备环境感知与响应能力的实体环境；通过在边缘端嵌入智能，使系统能够感知环境状况、识别关键信息并实时采取行动。
这就是“物理 AI”的基石，即能够在现实世界约束下运行的工程化智能。
我们提供全栈能力：涵盖设备与嵌入式工程、从边缘到云端的平台、IoT/OT 集成、数据工程与 AI、安全与防护控制，以及运行与维护。因此您可以将信号转化为果敢行动。

当 AI 接入物理世界，规则将会如何改变？

安全与信任成为刚需，而非锦上添花的选项
安全与信任图标
延迟、可靠性与监管要求决定着每一项设计决策
延迟与可靠性图标
复杂性从模型转向了系统：涵盖硬件、软件、运营及全生命周期
复杂性图标
物理 AI：在现实世界中构建智能化

探索不同行业的企业如何从 AI 实验转向实际运营成效，以及如何让智能在物理环境中发挥作用。

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配备机器人的数字化车间
物理 AI：从洞察到行动

物理 AI 代表着一个转折点，即智能必须在现实世界中安全、可靠地运作。在这一领导力视角中，Vibha Rustagi 阐述了为何规模化落地往往会遭遇瓶颈，以及构建生产级物理 AI 系统所需的工程规范。

探索我们的解决方案

物理 AI 贯穿我们的 IoT 与工程产品组合。我们帮助企业在整个生命周期内实现从 AI 愿景到运营成效的跨越 — 涵盖构思、设计、构建、连接、运营及规模化。

Neuro® Edge

赋能整个边缘 AI 价值链（从芯片、设备到应用程序与业务解决方案），使 AI 在连接受限且需要即时决策的场景下，仍能保持敏捷、韧性与可靠性。

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智能产品

跨整个生命周期构建下一代互联、安全且软件定义的产品 — 加速创新、提升用户体验并赋能产品演进与扩展。

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智能运营

利用 AI、物联网与自动化，实现从车间到电网的复杂运营现代化 — 提升资产性能、降低成本、增强韧性并实现规模化的实时智能决策。

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智能汽车与交通出行

赋能持续进化的软件定义的互联出行 — 助力车辆在受监管的安全关键型环境中实现更快的发布速度、更高的安全性及长期的自适应能力。

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智能现场服务

将智能转化为实地行动 — 在延迟、安全性与现实条件至关重要的场景下，提升响应速度、员工生产力与服务可靠性。

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企业 GIS 及地理空间解决方案

为复杂的物理网络注入空间智能 — 赋能基础设施密集型行业，实现更优的规划、更快的响应及更高效的优化。

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可持续性

通过 AI 驱动的战略，将可持续发展愿景转化为运营现实 — 减少排放、提升资源利用率并实现更具韧性的循环运营。

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客户案例 — 现实世界中的影响

制造

通过实时 OEE 建模，挖掘超过 4 亿美元的价值

制造

通过实时 OEE 建模，挖掘超过 4 亿美元的价值

我们助某航空航天制造商实现了全球业务的实时 OEE 自动化追踪。该解决方案帮助其发现了超过 10% 的效率差距，并预计在三年内节省 1600 万美元的资本支出。

散热风扇近景

半导体

软件定义汽车平台加速提升 30–35%

半导体

软件定义汽车平台加速提升 30–35%

我们帮助某全球半导体巨头加速其互联服务平台，在超过 100 万辆汽车上实现降本，并拓展了创新规模。

电路板

制造

通过实时仿真，工厂建模速度提升 6 倍

制造

通过实时仿真，工厂建模速度提升 6 倍

我们帮助某气候解决方案制造商利用 NVIDIA Omniverse，实现了工厂仿真的现代化，为其开辟了 10 倍扩展空间的路径，并在 44 个站点实现了智能自动化。

制造单元鸟瞰图
合作伙伴与收购

接入世界一流技术生态

我们通过全球战略合作与目标明确的收购举措，打造广泛的 IoT 及工程设计服务组合，汇聚深厚的行业底蕴、独特的专门能力、成熟的加速器与跨行业规模，推动成果高效落地。

这些协同优势覆盖产品设计、汽车工程、工业自动化、地理空间情报及云到边缘解决方案，覆盖嵌入式系统、AI 和产品生命周期平台。它们协同发挥作用，助力客户加速创新步伐、优化开发流程、攻克复杂工程难题并实现规模化落地。

合作伙伴
收购
Belcan 徽标
Mobica 徽标
ESGMobility 徽标
Bright Wolf 徽标
TQS Data Intelligence 徽标
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焦点动态

Belcan 显著提升了我们在航空航天、国防及高端制造领域的工程实力。凭借创新传承、行业领先地位和可靠的交付能力，Belcan 得以高效、稳健地为任务关键型行业提供高精度、高可靠性的工程设计解决方案。

Belcan 徽标
“如果想要采用现代化方式构建业务，Cognizant 就是理想伙伴。”

NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋

NIVIDIA 徽标

持续对话

从设备、电网到现场服务：上下文改变一切。我们助您将实时智能安全地融入物理运营，并实现规模化扩展。我们的专家可以为您指明方向。

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