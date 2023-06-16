物理 AI
大多数企业价值的得失皆系于物理世界 — 从传感器、设备到电网、车队，再到门店、实验室及现场服务。Cognizant 助您打造具备环境感知与响应能力的实体环境；通过在边缘端嵌入智能，使系统能够感知环境状况、识别关键信息并实时采取行动。
这就是“物理 AI”的基石，即能够在现实世界约束下运行的工程化智能。
我们提供全栈能力：涵盖设备与嵌入式工程、从边缘到云端的平台、IoT/OT 集成、数据工程与 AI、安全与防护控制，以及运行与维护。因此您可以将信号转化为果敢行动。
当 AI 接入物理世界，规则将会如何改变？
探索我们的解决方案
物理 AI 贯穿我们的 IoT 与工程产品组合。我们帮助企业在整个生命周期内实现从 AI 愿景到运营成效的跨越 — 涵盖构思、设计、构建、连接、运营及规模化。
客户案例 — 现实世界中的影响
合作伙伴与收购
接入世界一流技术生态
我们通过全球战略合作与目标明确的收购举措，打造广泛的 IoT 及工程设计服务组合，汇聚深厚的行业底蕴、独特的专门能力、成熟的加速器与跨行业规模，推动成果高效落地。
这些协同优势覆盖产品设计、汽车工程、工业自动化、地理空间情报及云到边缘解决方案，覆盖嵌入式系统、AI 和产品生命周期平台。它们协同发挥作用，助力客户加速创新步伐、优化开发流程、攻克复杂工程难题并实现规模化落地。
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从设备、电网到现场服务：上下文改变一切。我们助您将实时智能安全地融入物理运营，并实现规模化扩展。我们的专家可以为您指明方向。