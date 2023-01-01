挑战

作为其IT现代化转型项目的一部分，全球知名的再保险公司—瑞士再保险公司希望将其运行在托管私有云环境中的SAP S/4HANA迁移到基于微软云的超大规模公有云。其目标是提高效率，最大程度降低IT运营成本并优化技术投资成效。此外，瑞士再保险团队还希望通过这一举措提升原型开发以及评估其企业应用程序新功能时的敏捷性。

通过对该企业私有云中现有SAP应用程序进行分析，我们发现实现迁移的最大技术挑战是这些应用程序不具备高可用性，从而导致基础设施弹性较低，应用程序组件故障频发。