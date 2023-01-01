挑战
作为其IT现代化转型项目的一部分，全球知名的再保险公司—瑞士再保险公司希望将其运行在托管私有云环境中的SAP S/4HANA迁移到基于微软云的超大规模公有云。其目标是提高效率，最大程度降低IT运营成本并优化技术投资成效。此外，瑞士再保险团队还希望通过这一举措提升原型开发以及评估其企业应用程序新功能时的敏捷性。
通过对该企业私有云中现有SAP应用程序进行分析，我们发现实现迁移的最大技术挑战是这些应用程序不具备高可用性，从而导致基础设施弹性较低，应用程序组件故障频发。
作为其IT现代化转型项目的一部分，全球知名的再保险公司—瑞士再保险公司希望将其运行在托管私有云环境中的SAP S/4HANA迁移到基于微软云的超大规模公有云。其目标是提高效率，最大程度降低IT运营成本并优化技术投资成效。此外，瑞士再保险团队还希望通过这一举措提升原型开发以及评估其企业应用程序新功能时的敏捷性。
通过对该企业私有云中现有SAP应用程序进行分析，我们发现实现迁移的最大技术挑战是这些应用程序不具备高可用性，从而导致基础设施弹性较低，应用程序组件故障频发。
作为瑞士再保险的长期合作伙伴，高知特是本次迁移项目的系统集成服务提供商，我们的团队精心设计了将现有SAP应用程序迁移至微软云的解决方案。在项目实施过程中，我们在SAP S/4HANA之上创建了众多自动化流程，并利用DevOps打造出一个行业领先的、一键式SAP灾难恢复 (DR) 解决方案，可以提升弹性，降低人为错误，加快恢复速度。此外，我们团队还完成了95%的基础设施自动化，从而实现了更大范围的IT流程自动化。
与此同时，我们还与全球性的开源企业软件开发商SUSE合作，基于其SUSE Linux Enterprise HA Extensions设计了高可用性集群架构。经过重新设计的架构具有高可用性，能确保在迁移后无需对服务端点进行任何修改，外部应用程序接口可以继续工作。
一键式SAP灾难恢复解决方案提升韧性
的基础设施自动化实现了一致化、可重复及快速部署
基于高可用性架构实现SAP应用程序迁移
虚拟服务器成功迁移至微软云
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Cognizant高知特
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