SAP S/4HANA服务
以结果讲述我们的故事
高知特基于SAP S/4HANA的数字化转型故事，助力企业实现切实价值。
让S/4HANA迁移一次成功
高知特提供一套全面的智能ERP云转型解决方案 (Intelligent ERP Modernization)，为企业构建面向未来的智能数字化核心，并实现坚定的云战略，确保高质量收益。
服务
全栈S/4HANA转型服务
高知特智能企业平台（Intelligent Enterprise Platform），可以助力企业在转型的每个阶段实现切实的业务成果。我们帮助企业采用行业最佳实践方法、制定绩效指标、实施智能应用自动化，加快ERP云系统上线时间，实现卓越的业务价值，获得最大化的SAP S/4HANA投资回报。
- 行业最佳实践方法，高效部署S/4HANA
- 提供ERP云实施流程，快速实现云战略和云技术采用
- 利用开源资源，赋能创新力，打造智能系统
- 无缝集成第三方应用，打造端到端的业务流程
- 提供行业绩效指标参考，以数据驱动决策
- 内置的流程自动化功能，消除流程冗余，提高生产力
价值驱动的框架
当今的组织必须实现下一个重大飞跃，将其业务转变为面向未来的企业。 Cognizant 的 Learn Enable Accelerate Perform 框架通过解决完整的业务转型生命周期，帮助客户采用价值驱动的方法。 我们将 RISE 的构建块与 SAP 以及我们专有的工具和框架结合在一起，以加快交付速度。
S/4HANA 投资的证明点
高知特S/4HANA咨询顾问服务，将根据企业的既定目标，为企业提供广泛的咨询服务，助力企业对系统进行360度的了解，实现S/4HANA资源的科学分配。我们与企业客户携手，利用独有的S/4HANA咨询框架，快速鉴别转型机会点，实现对业务流程的创新设计。在高知特智能企业平台整体解决方案下，我们还为企业提供价值探索以及概念验证服务（POC）。
我们的业务转型服务，可帮助企业在价值探索和评估阶段，依据行业基准，对现有业务进行流程挖掘，进而实施流程自动化，从而获得S/4HANA的最佳实践方法。
高知特ERP咨询顾问服务为企业提供定制化的S/4HANA投资方案，并确立清晰的转型路径。
为您的ERP云系统上线加速
高知特为您的S/4HANA全新部署与实施加速，为您提供我们专有的、预配置的行业加速包套件。在行业加速包套件中，我们配置了行业对应考核标准，企业的S/4HANA实施时间可缩短30%。高知特S/4HANA行业预配置加速包包括以下行业：
- 生命科学
- 离散制造
- 公用事业
- 化工制造
- 快消品
- 医疗器械制造
- 运输
我们全栈式实施服务包括：
- 以业务流程为驱动，提供SAP S/4HANA系统实施和二次开发服务
- SAP S/4HANA设计和部署 — 全球参考模板
- S/4HANA规模化开发与部署，利用RICEFW对象实现操作标准化和无缝的团队交接
- 在SAP云平台(SCP)上部署SAP S/4HANA 扩展模块
- SAP S/4HANA主数据治理（SAP MDG）
获得自动化的迁移流程
加速技术投资回报，降低服务中断风险
充分发挥SAP的价值
我们提供专有的方法和服务，助力企业从SAP数字化核心中获得最大利益，主要服务包括：
Cognizant Automation Center（高知特自动化平台）已获SAP 认证，可为SAP S/4HANA提供一套智能化运维平台，实现人机协作和相互学习，最终推进零运维的高效运营模式。机器学习能力还可帮助企业获得实时情境洞察，以便快速行动，并为将来的自动化、持续优化和持续提高做准备。
高知特提供自有的Agile和DevOps解决方案，可帮助团队就Agile 的每个冲刺阶段和DevOps的持续集成（CI）项目实现无缝协同。在这套专有Agile和DevOps解决方案中，我们将Jira和SAP Solution Manager进行了集成，可实现无缝敏捷交付。根据用户反馈，软件版本更新速度提高了35%，新功能发布加快了45%，环境稳定性提高了45%，产品韧性提高了33%。
具有预测性分析能力的仪表盘，可对所有业务流程进行实时监测，及时追踪服务效能，与系统应用、数据库、存储、网络等各类IT基础设施进行关系对应。
推进高效变革
高知特专门的组织变更管理解决方案（OCM），主要包含八个工作流，以应对以下关键转型挑战：
- 变更战略
- 影响评估和就绪评估
- 部门协同和管理层沟通
- 通信
- 培训与学习
- 组织结构设计
- 文化
- 效果实现
此外，我们基于SAP Activate还提供独有的实施方法论，这套方法论集成了SAP标准模板、加速器、专有的功能扩展模块。我们的组织变更管理框架，在开发过程中还结合了来自300多位专家级专业人员的丰富经验与知识，目前，该套变更管理框架已成功应用于多个项目。高知特不仅能够为企业提供SAP S/4HANA实施服务，还帮助企业主导项目上线后的变更管理工作。
"我们选择与高知特合作主要因为考虑到以下几个方面。首先，高知特可以提供全栈式服务，包括实施、托管和系统运维服务。其次，高知特愿意花费大量时间对我们公司的当前和未来运营模式进行深入理解。第三，高知特可以提供组织变更管理咨询服务和供应链管理（SCM）实施服务。此外，高知特的报价也相当具有竞争力，并且项目还得到了高知特高级管理层的支持。"
- CIO，美国某电池产品分销商
"作为格兰富有史以来最大的 IT项目，这是一项了不起的成就。以未来工作方式的精神为主，运用了远程工作来完成的。”
Peter Munk Larsen, Grundfos Management A/S 信息解决方案高级总监
“在我们开始年对审计工作的第二天，新冠疫情来临了，我们的工作只能通过远程来完成。当时我们正处于SAP开发项目6个sprint中的第3阶段。我们做了什么呢？首先，我们告诉自己要保持镇静。然后，我们仍然保持一个星期一次的冲刺进度，最后，我们的SAP系统按时按质上线，没有任何服务中断。我对这次项目中表现出的团队精神、专业精神和积极的态度感到非常自豪。"
- 财务总监， 英国某高街零售连锁企业
“通过与高知特合作，我们启动了高度紧张、复杂且极具挑战性的SAP S/4HANA on Azure和SAP on Azure 项目。历经10个月后，新的SAP S/4HANA核心系统成功准时上线。由于新冠疫情的影响，整个项目都是远程操作，对于相当复杂的SAP项目来说，这无疑是一个巨大成就。高知特团队和我们自己的IT以及业务团队通过孜孜不倦的共同努力，最终为我们业务的将来交付了一套最佳的SAP S/4HANA解决方案。"
- CIO，英国某制造企业
欢迎咨询
我们致力于帮助您准确预测市场需求，即时采取下一步行动。
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.