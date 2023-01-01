作为一项颇受欢迎的新兴运动。SailGP期望通过广泛的门票销售、商品销售和转播权出售等方式，增加营收并建立稳健的收入流和商业伙伴关系。只要能高效预测运动市场格局的变化，SailGP就可以快速采取响应行动，激励更多粉丝参与，维持观众兴趣度。作为SailGP的官方合作伙伴，高知特帮助大奖赛通过合理的解决方案优先级设计构建起统一化的粉丝数据库，将分散的粉丝数据无缝整合。此外，我们还帮助大奖赛实现了官网的优化和本地化，从而吸引更多投资和粉丝。通过整合营销及自动化流程，我们精简了电子邮件、社交媒体、移动端及网页端推广流程，帮助大奖赛以洞察指导行动并时刻快速响应。

我们的解决方法

我们以深入的调研为整个项目的起点，了解了SailGP赛事观众及粉丝需求，以此来分析如何利用技术发掘粉丝兴趣背后的成因。而后，我们以数据为驱动获得了关于粉丝兴趣及行为的洞察，帮助SailGP通过电子邮件、社交媒体以及网页端与粉丝进行个性化互动，以更具直觉力的方式拉近大奖赛与粉丝的距离。我们还设计并打造了一个以用户为导向、以体验为驱动的网站，更好地传达大奖赛的极速竞逐精神。此外，我们以用户测试结果为依托，改变了网站的信息架构，让网站智能感知用户需求并帮助他们发现适合他们的信息。从设计新网站的概念到完成概念验证，整个过程仅用时六周。

目前，SailGP的全新营销技术栈依托甲骨文营销云 (Oracle Marketing Cloud) 在云端运行，正在不断地帮助该大奖赛提高人们对这项运动的认识，获得新粉丝，并提高现场粉丝的参与度。通过将软件和云构建到其业务中，我们帮助SailGP预先感知粉丝兴趣、吸引粉丝关注，并通过实时洞察提供适合的粉丝互动体验，培养他们的长久兴趣。